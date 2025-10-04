Real Madryt i Villarreal to zespoły, które 4 października o godz. 21:00 rozpoczęły mecz na Bernabeu. Było to starcie bezpośrednich rywali w tabeli La Liga. "Królewscy" znajdowali się na drugim miejscu, a "Żółta łódź podwodna" - na trzecim.

Podopieczni Xabiego Alonso stanęli przed wyzwaniem, polegającym na przegonieniu liderującej FC Barcelony. Po porażce 2:5 z Atletico Madryt zawodnicy Realu stracili palmę pierwszeństwa. Rzecz jasna, "Duma Katalonii" nie musi się oglądać za siebie, bowiem w niedzielę 5 października podejmie Sevillę. Lewandowski, Szczęsny i spółka, dopóki nie stracą punktów, liczą więc tylko na siebie.

Ostatni mecz między Realem Madryt a Villarrealem został rozegrany 15 marca tego roku. Wtedy na Estadio de la Ceramica padł wynik 2:1 dla "Królewskich", po dwóch bramkach Kyliana Mbappe. Wcześniej, w październiku 2024 roku na Bernabeu Real wygrał 2:0.

Villarreal nie może znaleźć sposobu na pokonanie "Los Blancos". Ostatni raz wygrali 8 kwietnia 2023 roku, i to na stadionie przeciwnika. Wówczas padł wynik 3:2 dla "Żółtej łodzi podwodnej".

Dominacja Realu Madryt ze zrywami Villarrealu. W końcu nadeszła 40. minuta

Xabi Alonso dokonał paru zmian, względem poprzedniego spotkania La Liga z Atletico. Zabrakło kontuzjowanych Daniego Carvajala i Trenta Alexandra-Arnolda, a na ławce rezerwowych zaczął Jude Bellinham. Na prawej obronie wystąpił więc Fede Valverde, a formację ofensywną uzupełnił Franco Mastantuono. Również trener Villarrealu, Marcelino, dokonał paru korekt. W przeciwieństwie do spotkania z Athletic Bilbao, kiedy to w ataku wystąpili Nicolas Pepe i Georges Mikautadze, na "Królewskich" wyszli Tanitoluwa Oluwaseyi i Alberto Moleiro.

Pierwsza połowa przebiegła pod znakiem dominacji Realu Madryt. Zawodnicy Xabiego Alonso częściej rozgrywali piłkę na połowie przeciwnika, czego owocem były dwie groźne sytuacje, które nastąpiły chwilę po sobie. W 21. minucie Vinicius Junior dośrodkował do Aureliena Tchouameniego, który jednak minimalnie strzelił głową obok słupka. Po chwili doszło do błędu w obronie Villarrealu, a przy futbolówce znalazł się Kylian Mbappe. Ten podał do niekrytego Mastantuono i trafiłby w światło bramki, gdyby nie ofiarna interwencja obrońcy przeciwnika.

Jednak w 40. minucie "Królewscy" byli o włos od straty gola. Wtedy to podanie otrzymał Tanitoluwa Oluwaseyi, którego kryli Dean Huijsen i Eder Militao. Defensorzy Realu jednak się pogubili i za chwilę Kanadyjczyk znalazł się w sytuacji "sam na sam" z Thibaut Courtois. Tylko dobra intuicja Belga obroniła podopiecznych Xabiego Alonso od straty bramki.

Wynikiem 0:0 zakończyła się więc pierwsza połowa meczu Realu Madryt z Villarrealem.

Mocny początek drugiej połowy w wykonaniu Realu Madryt. Popis Viniciusa Jr., Mbappe podtrzymuje serię

Druga połowa rozpoczęła się wręcz błyskawicznie. W 47. minucie Real Madryt poszedł z akcją. Eder Militao zagrał długą piłkę do Kyliana Mbappe, ten strącił ją głową do będącego na lewej flance Viniciusa. Brazylijczyk minął jednego rywala i strzelił po krótkim słupku, trafiając do siatki. Futbolówka wpadła po odbiciu się od nogi obrońcy.

Kiedy czas gry zbliżał się do około godziny, coraz śmielej na połowę Realu Madryt zaczęli wchodzić gracze Villarrealu. Bardzo groźna sytuacja wydarzyła się w 62. minucie. Nicolas Pepe, który pojawił się na murawie wystawił futbolówkę na pustą bramkę, jednak ta nie znalazła adresata. Ostatecznie akcja, która mogła doprowadzić do wyrównania, spaliła na panewce.

W 68. minucie w polu karnym sfaulowany został Vinicius Junior. Rafa Marin popełnił błąd, który kosztował Villarreal utratę kolejnej bramki. Jedenastkę wykorzystał sam poszkodowany, choć bramkarz Arnau Tenas był bardzo blisko wybronienia strzału.

Real ruszył za ciosem i decydował się na kolejne groźne ataki. Jednak w 73. minucie wprowadzony w drugiej połowie Georges Mikautadze uderzył zza pola karnego. Mocnym strzałem pokonał Courtois i zrobiło się 2:1. To rozochociło piłkarzy Marcelino, którzy coraz śmielej szli do ataku.

W 77. minucie Santiago Mourino poważnie osłabił swój zespół. Po kolejnym faulu otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Urugwajczyk musiał zejść z boiska. To się zemściło w 80. minucie, kiedy Kylian Mbappe trafił do siatki, podwyższając na 3:1 dla Realu Madryt. To dziewiąty mecz Francuza z rzędu z bramką.

Ostatecznie więcej bramek nie padło. Wygrana Realu Madryt oznacza, że podopieczni Xabiego Alonso wracają na fotel lidera La Liga. A przynajmniej do niedzielnego meczu FC Barcelony z Sevillą. Relacja tekstowa na żywo w serwisie Interii Sport.

Statystyki meczu Real Madryt 3 - 1 Villarreal CF Posiadanie piłki 63% 37% Strzały 26 9 Strzały celne 7 2 Strzały niecelne 10 3 Strzały zablokowane 9 4 Ataki 107 59

Real Madryt - Villarreal (4.10.2025) OSCAR DEL POZO AFP

