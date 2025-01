34-latek zdążył już zawiesić buty na kołku i przejść na piłkarską emeryturę, gdy nagle FC Barcelona znalazła się w trudnej sytuacji i przed Polakiem stanęła niepowtarzalna okazja, z której z decydował się skorzystać. Dołączył do Dumy Katalonii, doczekał się debiutu, by ostatecznie usadzić Inakiego Penę na ławce nawet na mecz La Liga czy Ligi Mistrzów.

Właśnie podczas decydującej kolejki fazy ligowej najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek w Europie na Estadio Olímpico pojawił się Michał Probierz. Obecność selekcjonera reprezentacji Polski wywołała poruszenie, zwłaszcza gdy kataloński Sport poinformował, że miał namawiać bramkarza na powrót także do kadry. - Zapytałem go, czy chce wrócić do reprezentacji, tak... ale on mi powiedział, że nie - miał żalić się po obejrzeniu meczu Blaugrany z Atalantą. Szybko ten fragment podchwycono także nad Wisłą.