Czarny wieczór Barcelony. Gol Lewandowskiego "skasowany". Euforia w Madrycie

Piłkarze Barcelony mogli mówić przed pierwszym gwizdkiem o wszystkim, tylko nie o braku motywacji. Ich poprzedni występ zakończył się blamażem (0:4 z Atletico w Pucharze Króla), a zaraz potem zostali zrzuceni z fotela lidera La Liga. W derbach Katalonii mieli odkupić winy.

Kompromisy nie wchodziły w grę. Strata do prowadzącego Realu Madryt wynosiła dwa punkty. Tylko pełna pula gwarantowała powrót na szczyt ligowej tabeli.

Yamal marnuje rzut karny. Potem cios i błyskawiczna riposta. Lewandowski tylko patrzył z boku

Gospodarze przetrwali pierwszy kwadrans, nie pozwalając sobie na kosztowny błąd w szeregach obronnych. Zaraz potem w sytuacji sam na sam z golkiperem rywali. Miał dużo miejsca i czasu, ale dogodną okazję zmarnował w sposób niegodny tego szczebla rozgrywek.

Odpowiedź Girony? Niemal bliźniacza. Oko w oko z bramkarzem "Blaugrany" stanął Władysław Wanat. Jego strzał Joan Garcia wybronił jednak szczęśliwie nogami.

Tyle że o prawdziwym szczęściu mogli mówić rywale w końcówce pierwszej odsłony. Do korekty rezultatu dwukrotnie zabrakło centymetrów. Za każdym razem od straty bramki ratował ich słupek.

Najpierw minimalnie nieprecyzyjnie przymierzył Raphinha. A już w doliczonym czasie tak samo z rzutu karnego uderzył Yamal. Stojący w bramce Paulo Gazaniga nawet nie podjął interwencji. Do przerwy zatem 0:0.

Po zmianie stron "Duma Katalonii" potrzebowała niespełna kwadransa, by otworzyć wynik spotkania. Z prawego skrzydła centrował Jules Kounde, a głową nie do obrony uderzył Pau Cubarsi. Goście dopięli swego, ale... nie ustrzegli się dekoncentracji.

Po kolejnych trzech minutach było już 1:1. Atak Girony był niemrawy, nie zwiastował wyrównania. W jego finalnej fazie zupełnie niepilnowany Thomas Lemar z trzech metrów skierował jednak piłkę do siatki.

Teraz Barcelonie zaczęło się spieszyć. W 73. minucie na murawie pojawił się Robert Lewandowski. Nie zdołał jednak odmienić losów spotkania.

Szybko okazało się, że podopieczni Michela nie są zainteresowani podziałem punktów. Kiedy do sytuacji sam na sam z Garcią doszedł Joel Roca, do katastrofy jeszcze nie doszło. Tyle że to nie było słowo gospodarzy.

Była 87. minuta, gdy Roca tym razem wcielił się w rolę asystenta. Idealnie dograł do Frana Beltrana, a ten płaskim uderzeniem z kilkunastu metrów zdobył bramkę na 2:1.

Tym sposobem obrońców tytułu rzucił na kolana duet rezerwowych. Barcelona nie odzyskała fotela lidera. I wygląda na to, że zaczyna się dla niej najtrudniejszy etap sezonu.

Statystyki meczu Girona FC 2 - 1 FC Barcelona Posiadanie piłki 32% 68% Strzały 12 27 Strzały celne 9 4 Strzały niecelne 3 12 Strzały zablokowane 0 11 Ataki 64 112

DJB: Sieciówka - przegląd piłkarskich wydarzeń w Internecie 16.02.2026. WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO