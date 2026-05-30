Coraz głośniej o Złotej Piłce dla Pajor. Wymowna reakcja Polki. Wysłała jasny sygnał

Jeśli można było wskazać na aspekt, w którym Ewa Pajor miała ogromnego pecha w karierze, to należałoby wskazać rozgrywki kobiecej Ligi Mistrzów. Kapitan reprezentacji Polski w najważniejszym meczu Champions League, a więc w finale grała pięciokrotnie, ale do tego roku ani razu nie sięgnęła po upragniony puchar. Ta sztuka udała się jej dopiero w aktualnym sezonie w barwach FC Barcelona. Jej zespół pokonał w finale Olympique Lyon 4:0.

Sama Pajor w tym spotkaniu zagrała rewelacyjnie i zdobyła dwie bramki oraz zanotowała asystę. Tym samym Polka podkreśliła świetny sezon w swoim wykonaniu, który był pełen sukcesów. Wraz z Barceloną sięgnęła po wszystkie najważniejsze trofea, a sama została wybrana MVP finału Ligi Mistrzyń, królową strzelczyń tych rozgrywek, a ponadto sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Królowej i Superpuchar kraju.

Ewa Pajor ze Złotą Piłką? Wymowna reakcja zawodniczki

Osiągnięcia z zespołem i indywidualne wyniki strzeleckie sprawiły, że ponownie zrobiło się głośno o możliwym wygraniu przez Pajor Złotej Piłki. Francuskie media sugerują, że reprezentantka Polski jest jedną z faworytek do tej prestiżowej nagrody. Sama piłkarka od dawna podkreśla, że dla niej liczą się sukcesy zespołowe i ponownie potwierdziła to w rozmowie z TVP Sport, gdy padło pytanie o Złotą Piłkę właśnie.

"Naszym celem na ten sezon było wygranie wszystkiego. I to jest dla mnie największą nagrodą, że udało się to osiągnąć" - powiedziała Pajor. "W mojej głowie przez cały sezon była myśl: "Ewa, dawaj z siebie sto procent. Na każdym treningu, na każdym meczu. Dawaj z siebie wszystko dla drużyny". To, że dało to skutek, to najważniejsza nagroda, jaką mogłam otrzymać. Wygrałyśmy wszystkie trofea. Wygrałyśmy Ligę Mistrzyń" - dodała reprezentantka Polski.

Pajor została także zapytana, czy czuje się spełnioną piłkarką. "Jestem osobą, która codziennie stawia sobie małe cele. Bo to one motywują najbardziej. Chcę być coraz lepszą zawodniczką i coraz lepszym człowiekiem. Bo to też dla mnie ważnie, żeby stale rozwijać się również jako osoba. Motywacji na pewno mi nie zabraknie, bo piłka nożna to moja miłość i pasja i to jest coś co mnie najbardziej motywuje. Bo wznieca ją mnóstwo rzeczy: to, że jestem w Barcelonie, że gram dla reprezentacji, że jestem Polką i mogę robić coś dla naszego kraju. Także to, że pochodzę z małej miejscowości. I chciałabym, żeby moja historia pokazała, że nie ważne skąd pochodzisz i gdzie zaczynasz, możesz spełnić marzenia" - podkreśliła triumfatorka Ligi Mistrzyń z FC Barcelona.

