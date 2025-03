Wojciech Szczęsny jest bezdyskusyjnym numerem 1 w Barcelonie. Przez pierwsze dwa miesiące pobytu w klubie musiał być bardzo cierpliwy, a kolejne pytania do Hansiego Flicka w jego kwestii sugerowały niecierpliwość dziennikarzy. Sebastian Chabiniak z Eleven Sports w październikowej rozmowie z Interią zaznaczał, że jego zdaniem Inaki Pena będzie bronił tylko do pierwszego błędu. Hiszpan wytrzymał nieco dłużej, ale w połowie stycznia dokonała się zmiana między słupkami "Dumy Katalonii".

Decyzja niemieckiego szkoleniowca była tak radykalna, że Peni nie zostały nawet rozgrywki Copa del Rey. Polak "wziął" wszystko - LaLigę, Champions League i Copa del Rey. Z uwagi na spóźnienie 25-latka na odprawę przedmeczową nasz rodak był też pierwszym wyborem Flicka w Superpucharze Hiszpanii (odchodząc od późniejszych okoliczności). Dziś już nie ma debat odnośnie trzymania Szczęsnego na ławce rezerwowych czy słuszności mianowania go później numerem jeden.

Wojciech Szczęsny do 2026 roku w Barcelonie? Flick odsyła do Deco

Uwaga dziennikarzy i kibiców skupia się obecnie na tym, że kontrakt 34-latka wygasa 30 czerwca. Przypomnijmy, że został ściągnięty z 33-dniowej emerytury, która wyniknęła po rozstaniu z Juventusem. Nie zamierzał wracać do futbolu, ale wtedy zadzwoniła Barcelona. W mediach katalońskich spekuluje się, że może dać przekonać się do pozostania na sezon 2025/26. Tamtejsi żurnaliści podkreślają, że wraz z rodziną zadomowił się w nowym miejscu zamieszkania. Także klubowi kontynuacja byłaby na rękę, bo forma Marca-Andre ter Stegena po wiosennym powrocie z długiej kontuzji będzie niewiadomą. Przed urazem Niemiec nie błyszczał między słupkami, więc może dojść do czysto sportowej rywalizacji, w której obaj ruszą z tej samej pozycji startowej.