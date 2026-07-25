Coraz głośniej o przyszłości Yamala. Nerwowe oczekiwanie w Barcelonie, główny kandydat

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Zmierzch dwóch legend piłkarskich, a więc Cristiano Ronaldo i Leo Messiego nadchodzi wielkimi krokami. W piłce nożnej nie ma jednak próżni i kibice już teraz upatrują nowych gwiazd. A jedną z nich jest 19-letni Lamine Yamal. Piłkarz Barcelony mimo młodego wieku ma już wiele cennych trofeów na koncie, a w Hiszpanii są przekonani, że to nie koniec łupów młodego zawodnika.

Lamine Yamal w czerwonej koszulce reprezentacji Hiszpanii z charakterystycznymi żółtymi pasami na ramionach
Lamine YamalODD ANDERSENAFP

W XXI wieku zdecydowana większość kibiców dzieli się na obóz sympatyków Cristiano Ronaldo albo Leo Messiego. To dwie największe gwiazdy współczesnej piłki nożnej i legendy, których sukcesy mogą być długo niedoścignione. Jednak obaj zawodnicy są już na końcu swojej przygody z futbolem. I choć trudno wyobrazić sobie, żeby w najbliższej przyszłości jacyś zawodnicy tak "podzielili świat", nowych gwiazd nie zabraknie.

Mimo że Lamine Yamal 13 lipca skończył dopiero 19 lat, już teraz jest zawodnikiem, o którym mówi i pisze się bardzo dużo. Nastolatek ma przed sobą jeszcze całą karierę, a tak naprawdę brakuje mu dwóch najważniejszych trofeów - zwycięstwa w Lidze Mistrzów i zdobycia Złotej Piłki. I o ile triumf w Champions League jest wciąż nieco odległym marzeniem, Złota Piłka wydaje się zdecydowanie bliższa.

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Yamal ze Złotą Piłką. Hiszpanie nie mają wątpliwości

A przynajmniej tak twierdzą dziennikarze "Mundo Deportivo". Na hiszpańskim portalu pojawił się artykuł, w którym nie brakuje pochwał pod adresem Yamala. Dziennikarze zauważają, że w kwestii triumfu w plebiscycie Złotej Piłki główną rolę mogą odegrać niedawno zakończone mistrzostwa świata i triumf Hiszpanii. Choć gwiazdor FC Barcelona przed mundialem zmagał się z urazem i nie był w najwyższej formie, i tak był jedną z głównych postaci "La Furia Roja". W artykule podano m.in. wymowną statystykę dryblingów.

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"Tylko Leo Messi (28) wykonał więcej dryblingów niż Yamal (27) przez cały turniej. Uznani dryblerzy, tacy jak Kylian Mbappé, Michael Olise i Vinicius (wszyscy z 16) nie dorównali wynikom skrzydłowego Barcelony" - czytamy w artykule. I jak podkreślono, Yamal może zostać najmłodszym piłkarzem, który zdobędzie Złotą Piłkę.

"Lamine jest silnym kandydatem do zostania najmłodszym piłkarzem w historii, który zdobędzie najważniejszą nagrodę indywidualną. Ronaldo Nazario, do którego obecnie należy rekord, dokonał tego wyczynu w wieku 21 lat i 92 dni w 1997 roku" - napisano. Na pewno fani Barcelony nerwowo będą oczekiwać wyników plebiscytu, który rozstrzygnie się za kilka miesięcy, bo ostatnim piłkarzem Blaugrany sięgającym po to trofeum był Messi w 2019 roku.

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Lamine YamalULRIK PEDERSEN / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
piłkarz w koszulce z numerem 10 i napisem Lamine Yamal opiera głowę na ramieniu starszego mężczyzny, który obejmuje go i pociesza, obaj znajdują się na tle boiska piłkarskiego
Lamine Yamal i Hansi FlickJOSEP LAGOAFP


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