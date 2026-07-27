Przyszłość Viniciusa Juniora jest ciągle nieznana. Brazylijski piłkarz Realu Madryt już przed rozpoczęciem piłkarskich mistrzostw świata nie chciał za bardzo się wypowiadać na temat przedłużenia obowiązującej jeszcze przez rok umowy. - Teraz skupiam się na reprezentacji. O wszystkim, co związane z Realem Madryt, porozmawiam po mistrzostwach świata. Teraz skupiam się tylko na moim kraju, kolegach z kadry i na tym wspaniałym turnieju - mówił.

Brazylia odpadła z mundialu na etapie 1/8 finału. Lepsza okazała się Norwegia, która triumfowała 2:1. Kurz po nieudanym turnieju opadł, a pytania o przyszłość 26-latka wróciły ze zdwojoną mocą.

Arsenal chce Viniciusa Juniora. Media: Rekordowy kontrakt

Ostatnio David Ornstein z The Athletic poinformował, że pozyskanie skrzydłowego rozważa Arsenal. - Zainteresowanie ekipy jest na wczesnym etapie. Kluby nie prowadzą jeszcze rozmów, ale pomysł jest zatwierdzony na wszystkich szczeblach - przekazał.

Okazuje się, że władze Arsenalu chcą wręcz ozłocić Viniciusa Juniora i zaoferować mu bajeczne wynagrodzenie. Brazylijczyk obecnie w Madrycie zarabia 400 tysięcy funtów tygodniowo, czyli nieco ponad 2 miliony złotych. "The Telegraph" informuje, że Londyńczycy chcą przebić tę ofertę. - "Arsenal jest gotowy zaoferować Brazylijczykowi rekordowy kontrakt. To ma być odważne posunięcie" - czytamy.

Dziennikarze są przekonani, że władze Arsenalu nie będą kalkulować, ponieważ marzy im się zrobić z Vinuciusa Juniora najlepiej zarabiającego piłkarza w zespole. Na ten moment najwięcej zarabia Bukayo Saka (365 tysięcy funtów tygodniowo - przyp. red.) Dyrektor sportowy klubu Andrea Berta oraz trener Mikel Arteta liczą, że Brazylijczyk podniesie jakość formacji ofensywnej i pomoże walczyć "Kanonierom" z powodzeniem nie tylko na krajowym podwórku, ale także w Lidze Mistrzów.

Vinicius Junior występuje w Realu od ośmiu sezonów. W tym czasie rozegrał 375 meczów, w których strzelił 128 goli i zanotował 100 asyst. Czy ten dorobek zostanie powiększony? To się z pewnością okaże w najbliższych tygodniach.

Vinicius Junior GUILLERMO MARTINEZ AFP

Vinicius Junior w parterze OSCAR DEL POZO AFP

Vinicius Junior Burak Akbulut AFP





Melissa Vargas - 33 punkty w finale Ligi Narodów Polsat Sport