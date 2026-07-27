Coraz głośniej o odejściu Viniciusa Juniora. Jeden klub chce go ozłocić. Media: Rekordowy kontrakt
Piłkarskie mistrzostwa świata to już przeszłość. Obecnie bardzo dużo dzieje się na rynku transferowym. Wiele pytań dotyczy przyszłości Viniciusa Juniora w Realu Madryt. Brazylijczyk ciągle nie doszedł do porozumienia z "Królewskimi" ws. przedłużenia aktualnej umowy. Nic dziwnego, że ten fakt chce wykorzystać jeden z angielskich gigantów, który - zdaniem tamtejszych mediów - wszystko dokładnie policzył.
Przyszłość Viniciusa Juniora jest ciągle nieznana. Brazylijski piłkarz Realu Madryt już przed rozpoczęciem piłkarskich mistrzostw świata nie chciał za bardzo się wypowiadać na temat przedłużenia obowiązującej jeszcze przez rok umowy. - Teraz skupiam się na reprezentacji. O wszystkim, co związane z Realem Madryt, porozmawiam po mistrzostwach świata. Teraz skupiam się tylko na moim kraju, kolegach z kadry i na tym wspaniałym turnieju - mówił.
Brazylia odpadła z mundialu na etapie 1/8 finału. Lepsza okazała się Norwegia, która triumfowała 2:1. Kurz po nieudanym turnieju opadł, a pytania o przyszłość 26-latka wróciły ze zdwojoną mocą.
Arsenal chce Viniciusa Juniora. Media: Rekordowy kontrakt
Ostatnio David Ornstein z The Athletic poinformował, że pozyskanie skrzydłowego rozważa Arsenal. - Zainteresowanie ekipy jest na wczesnym etapie. Kluby nie prowadzą jeszcze rozmów, ale pomysł jest zatwierdzony na wszystkich szczeblach - przekazał.
Okazuje się, że władze Arsenalu chcą wręcz ozłocić Viniciusa Juniora i zaoferować mu bajeczne wynagrodzenie. Brazylijczyk obecnie w Madrycie zarabia 400 tysięcy funtów tygodniowo, czyli nieco ponad 2 miliony złotych. "The Telegraph" informuje, że Londyńczycy chcą przebić tę ofertę. - "Arsenal jest gotowy zaoferować Brazylijczykowi rekordowy kontrakt. To ma być odważne posunięcie" - czytamy.
Dziennikarze są przekonani, że władze Arsenalu nie będą kalkulować, ponieważ marzy im się zrobić z Vinuciusa Juniora najlepiej zarabiającego piłkarza w zespole. Na ten moment najwięcej zarabia Bukayo Saka (365 tysięcy funtów tygodniowo - przyp. red.) Dyrektor sportowy klubu Andrea Berta oraz trener Mikel Arteta liczą, że Brazylijczyk podniesie jakość formacji ofensywnej i pomoże walczyć "Kanonierom" z powodzeniem nie tylko na krajowym podwórku, ale także w Lidze Mistrzów.
Vinicius Junior występuje w Realu od ośmiu sezonów. W tym czasie rozegrał 375 meczów, w których strzelił 128 goli i zanotował 100 asyst. Czy ten dorobek zostanie powiększony? To się z pewnością okaże w najbliższych tygodniach.