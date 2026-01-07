Co za wieści dla Pajor, w Hiszpanii zawrzało. Szykują się na wielki "wstrząs"

Początek 2026 roku przynosi nowe rozdania jeśli mowa o rozgrywkach pucharowych w Hiszpanii. W przypadku męskiego futbolu mowa tu o zmaganiach w ramach Superpucharu (z udziałem czterech ekip) oraz 1/8 finału Copa del Rey.

Również jednak i piłkarki nie będą pod tym względem próżnować. Jeśli mowa o Supercopa to futbolistki rozegrają półfinały w dniach 20-21 stycznia, z kolei zmagania Copa de la Reina - tu na etapie ćwierćfinału - dojdą do skutku w pierwszych dniach lutego.

Znamy spotkania ćwierćfinałowe Copa de la Reina. Pajor i jej koleżanki czeka hit przeciwko Realowi

Co ważne, losowanie dotyczące CdlR odbyło się już 7 stycznia - i bez dwóch zdań zapowiadają się tu naprawdę interesujące pojedynki. Atletico Madryt zagra na ten przykład z Athletikiem Bilbao, z kolei Real Sociedad spróbuje swych sił z Levante Badalona.

Madrid CF zagra do tego z CD Tenerife, natomiast jeśli mowa o występach ekip ze stolicy kraju, to nie ma wątpliwości co do tego, że najciekawiej zapowiada się współzawodnictwo... Realu Madryt oraz FC Barcelona.

Ewa Pajor i jej koleżanki z "Blaugrany" w obecnej kampanii już raz mierzyły się z "Las Blancas" (w lidze) i skończyło się pogromem 4:0 - a autorką dwóch trafień była wówczas, w połowie listopada, właśnie Polka.

Mecze 1/4 finału Pucharu Królowej odbędą się w dniach 3-5 lutego. Należy do tego wspomnieć, że niewykluczone będą również "Los Clasicos" rozegrane na przełomie marca i kwietnia w Lidze Mistrzyń - Real musiałby jednak najpierw w tych rozgrywkach ograć Paris FC. Do tego dochodzi ligowy "Klasyk" zaplanowany na 29 marca...

Ewa Pajor niezmiennie zachwyca formą. W Lidze F jest niedościgniona

"Duma Katalonii" - trzeba przyznać, bez niespodzianki - lideruje obecnie w wyścigu o mistrzostwo kraju i ma 39 punktów na swym koncie. Ewa Pajor to z kolei na ten moment najlepsza strzelczyni w rywalizacji - ma w swym dorobku dokładnie 11 bramek i oczywiście niemałe perspektywy na wyraźne polepszenie tej statystyki.

