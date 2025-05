Co za walka! Oto klasyfikacja strzelców LaLiga po El Clasico

W niedzielę, 11 maja odbyło się El Clasico, czyli starcie, w którym zmierzyły się FC Barcelona i Real Madryt. Było to spotkanie w ramach 35. kolejki rozgrywek LaLiga. Do końca sezonu pozostały już tylko trzy kolejki. Walka o miano najlepszego snajpera rozgrywek zapowiada się pasjonująco do samego końca. Tak wygląda klasyfikacja strzelców LaLiga po meczu Barcelona - Real. Sprawdź, kto prowadzi w tabeli - Robert Lewandowski czy Kylian Mbappe.