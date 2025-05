Co za słowa Wojciecha Szczęsnego po El Clasico, nagle zaskoczył. "Grill był"

Niesamowite spotkanie odbyło się w niedzielę w Barcelonie. "Duma Katalonii" podejmowała na własnym stadionie Real Madryt. Według wielu był to mecz, który zaważy o mistrzostwie Hiszpanii . Przed meczem Real tracił w ligowej tabeli cztery punkty i po ewentualnym zwycięstwie zbliżyłby się tylko na jedno "oczko" .

Polak po ostatnim gwizdku delikatnie się rozkleił. Nie przeszkodziło mu to jednak w udzieleniu wywiadu dla Eleven Sports . Zapytany o wydarzenia i emocje ze spotkania odpowiedział wprost i bez wahania.

To nie jest robota dla ludzi normalnych. Zawsze się staram trzymać emocje i nie okazywać żadnych, ani tych pozytywnych ani tych negatywnych, ale dzisiaj po końcowym gwizdku było mi po prostu bardzo ciężko i oczy mi się troszkę spociły. Fajny moment

Barcelona podchodziła do meczu po odpadnięciu w półfinale Ligi Mistrzów. Lepszy w dwumeczu okazał się być Inter Mediolan. 35-latek zapytany o to, czy wydarzenia z Włoch wpłynęły na drużynę mówi, że nie. El Clasico było idealnym meczem do powrotu na zwycięską ścieżkę.