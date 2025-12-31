Partner merytoryczny: Eleven Sports

Co za słowa Laporty tuż przed 2026 rokiem. To może stać się już za 11 dni

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

31 grudnia to czas podsumowań, refleksji, ale i życzeń na nadchodzący nowy rok. Joan Laporta przekazał własne za pośrednictwem "Mundo Deportivo" i "Sportu". Prezes Barcelony podszedł do sprawy uniwersalnie - jedno z życzeń dotyczy klubu od strony sportowej, drugie od strony instytucjonalnej, a trzecie nawiązuje do sytuacji na świecie.

Dwóch mężczyzn w garniturach siedzi na tle ściany z logotypami FC Barcelona, Nike oraz Spotify, obaj trzymają mikrofony, obok widoczny kolorowy sztandar klubu piłkarskiego FC Barcelona.
Robert Lewandowski i Joan LaportaNurPhotoGetty Images

Już tylko godziny dzielą nas od nadejścia 2026 roku. To czas na podsumowania tego dobiegającego końca. Na pewno był on udany dla Barcelony. Zakończył się w nim pierwszy sezon pod wodzą Hansiego Flicka. Przyniósł wielkie sukcesy na krajowym podwórku - mistrzostwo LaLiga, Copa del Rey i Superpuchar Hiszpanii.

Nieźle było też na arenie międzynarodowej, zespół niemieckiego szkoleniowca odpadł dopiero w półfinale Champions League, choć w ostatnich minutach rewanżu z Interem Mediolan grał zbyt odważnie, co doprowadziło do - ostatecznie przegranej - dogrywki. Bilans jest jednak na wielki plus.

Joan Laporta może więc być zadowolony, ale wielkie kluby charakteryzują się tym, że zawsze są głodne następnych zdobyczy. To też pokazują noworoczne życzenia Joana Laporty. Przekazał je za pośrednictwem "Mundo Deportivo" i "Sportu".

W nowym roku życzę nam, abyśmy nadal dobrze grali i zdobyli kolejne tytuły, aby kibice Barçy na całym świecie byli szczęśliwi
Joan Laporta

To życzenie może spełnić się już za 11 dni. 7 stycznia "Duma Katalonii" gra półfinał krajowego Superpucharu z Athletikiem. Jeśli wygra, to 96 godzin później zmierzy się z Realem Madryt lub Atletico w finale. To właśnie jest teoretyczną szansą na zdobycie trofeum.

2026 rokiem wyborów prezydenckich w Barcelonie. "Święto demokracji"

63-latek nawiązał także do zaplanowanych na 2026 r. wyborów na prezesa klubu. Odbywają się one co pięć lat. W poprzednich wygrał z Viktorem Fontem i Tonim Freixą, uzyskując 54,28 proc. głosów. - Mam nadzieję, że będą świętem demokracji, w którym wezmą udział wszyscy socios i socias Barça (członkowie klubu opłacający składkę - red.) - powiedział.

Na koniec wyraził nadzieję na "pokój i solidarność na całym świecie oraz zdrowie dla wszystkich".

"Blaugrana" wróci do gry w sobotę o 21:00, zmierzy się w derbach miasta na wyjeździe z Espanyolem.

Zobacz również:

Wojciech Szczęsny w FC Barcelonie
La Liga

Koniec kariery Szczęsnego? W Hiszpanii aż huczy. "Nie będzie problemu"

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
Mężczyzna w garniturze z szaro-siwych włosach przemawia na konferencji prasowej, gestykulując dłonią przy mównicy na tle ściany z logotypami sponsorów i klubu sportowego.
Joan Laporta, 14.01.2025 r.AFP7 vía Europa PressEast News
Robert Lewandowski i Joan Laporta
Robert Lewandowski i Joan LaportaMichal Dubiel/REPORTER - Jose Breton/Pics Action/NurPhotoEast News
Joan Laporta
Joan LaportaFRANCK FIFE / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja