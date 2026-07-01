Polska w ostatnim czasie może pochwalić się niezwykle utalentowaną młodzieżą. Wystarczy spojrzeć przede wszystkim na Oskara Pietuszewskiego, który błyskawicznie rozkochał w sobie kibiców FC Porto i ligi portugalskiej, stając się gwiazdą "Smoków" w wieku zaledwie 17 lat.

Teraz w jego ślady może pójść kolejny talent grający do tej pory w Jagiellonii Białystok, a więc Bartosz Mazurek, który został nowym zawodnikiem Red Bull Salzburg. To jednak nadal nie koniec, bo również w żeńskim futbolu Polska ma się czym pochwalić.

WKS Śląsk Wrocław poinformował bowiem w oficjalnym komunikacie, że utalentowana, młoda bramkarka Hanna Wieczerzak nie będzie już więcej reprezentować barw ekipy z Dolnego Śląska i została bohaterką głośnego transferu - prosto do Madrytu i ekipy "królewskich".

- Hanna Wieczerzak zamienia Śląsk Wrocław na... Real Madryt. Utalentowana bramkarka będzie kontynuowała karierę w zespole "Królewskich". Golkiperka w barwach WKS-u zagrała w 29 spotkaniach ⚽️ Hania, dziękujemy za wszystko, trzymamy mocno kciuki! 💚🤍❤️ - napisał na pożegnanie wrocławski klub, informując o hitowym transferze.

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Młoda bramkarka tym samym stanie się kolejną Polką, która przeniosła się do Hiszpanii - tuż po Ewie Pajor i Emilii Szymczak reprezentują barwy FC Barcelony oraz Natalii Padilli-Bidas, która gra dla Costa Adeje Tenerife.

Dołączenie do ekipy "Królewskich" w tak młodym wieku to oczywiście ogromna szansa dla utalentowanej zawodniczki, która miała już okazję grywać w młodzieżowej reprezentacji Polski. O ile jej kariera ma obecnie być kontynuowana w drużynie "Realu Madryt B", to szybki awans do pierwszej kadry wydaje się być tylko kwestią czasu.

Ewa Pajor Photo by PIOTR MATUSEWICZ / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Ewa Pajor ODD ANDERSEN AFP

Ewa Pajor Carla Botica/Shutterstock East News





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