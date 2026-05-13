Co dalej z Lewandowskim? Wieści ws. transferu, to będzie kluczowe

Paweł Czechowski

FC Barcelona ze spokojem, bo mając już pewny tytuł mistrza Hiszpanii, podchodzi do zakończenia sezonu w Primera Division, który może być jednocześnie... końcem przygody Roberta Lewandowskiego z ekipą z Camp Nou. Potencjalny rozbrat Polaka z klubem zdaje się być z dnia na dzień coraz bardziej prawdopodobny i jeśli nie nastąpi przełom, to w przyszłej kampanii "Lewego" w bordowo-granatowych barwach już nie zobaczymy. Nieco nowego światła na tę sprawę skierował Fabrizio Romano.

FC Barcelona zdołała sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu w Primera Division - i to w naprawdę niezwykłych dla siebie okolicznościach, bo wygrywając w słynnym "El Clasico" z Realem Madryt.

Tym samym podopieczni Hansiego Flicka mogą domknąć ligową kampanię z pełnym spokojem - natomiast niewykluczone jest, że najbliższe mecze w La Lidze będą swoistym pożegnaniem z "Dumą Katalonii" dla kilku zawodników - w tym Roberta Lewandowskiego.

Obecny kontrakt Polaka z "Barcą" wygaśnie za mniej niż 50 dni, a tymczasem niewiele wskazuje na to, by miało tu dojść do prolongaty. Ba, z każdym kolejnym tygodniem widmo zmiany barw w przypadku "Lewego" zdaje się być coraz wyraźniejsze. Parę istotnych słów w tym kontekście przekazał w środę Fabrizio Romano, specjalista od rynku transferowego.

"Rozmowy [Lewandowskiego i Barcelony] o nowym kontrakcie są całkowicie wstrzymane, a letnie odejście jest teraz bardzo bliskie. Jeśli nie pojawi się nowa propozycja, Lewandowski odejdzie jako wolny agent" - napisał m.in. włoski dziennikarz na portalu X.

Romano wymienił przy tym konkretne kierunki dla napastnika - pokrywające się już z tymi, które przewijały się w poprzednich doniesieniach medialnych, czyli USA, Arabię Saudyjską oraz Włochy, przy czym w tym ostatnim przypadku wskazano, że Lewandowski może okazać się zbyt drogą opcją dla zespołów z Italii.

FC Barcelona swój najbliższy mecz rozegra już 13 maja o godz. 21.30, mając wówczas za rywala Deportivo Alaves. Oponenci FCB wciąż walczą o utrzymanie, więc wbrew pozorom może dojść do naprawdę zaciętego starcia - zapraszamy do śledzenia go w tekstowej relacji na żywo wraz z Interią Sport:

