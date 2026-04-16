Co dalej z Flickiem? Zawrzało wokół trenera, w Hiszpanii już wiedzą

FC Barcelona - można powiedzieć, że jak zwykle - walczyła o pełną pulę trofeów w sezonie 2025/2026, czyli aż o cztery wyróżnienia: Superpuchar Hiszpanii, Puchar Króla, puchar Ligi Mistrzów i mistrzostwo kraju.

Supercopa jest już na jej koncie, ale o Copa del Rey i triumfie w Champions League trzeba było zapomnieć. "Blaugrana" jest jednak przy tym w zasadzie o krok od sięgnięcia po tytuł najlepszej ekipy Primera Division, co bez dwóch zdań okazałoby się naprawdę mocnym przypieczętowaniem kampanii.

Tym samym pozycja trenera Hansiego Flicka w drużynie jest z całą pewnością niezagrożona - ba, niemiecki menedżer praktycznie na pewno pozostanie na dłużej na Camp Nou, a ciekawe wieści w tym temacie przekazano w "Barca Reservat", podcaście Catalunya Radio.

Flick na dłużej w Barcelonie, jest ustne porozumienie. "Traktują to za pewnik"

Zgodnie z najświeższymi informacjami zarząd "Barcy" miał dojść już do ustnego porozumienia z Flickiem ws. prolongaty jego umowy o dodatkowy rok - czyli do końca sezonu 27/28.

"Formalne negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu będą proste i mogą zakończyć się w ciągu jednego lub dwóch spotkań. Oczekuje się, że spotkania te odbędą się po zakończeniu sezonu" - czytamy w serwisie "3cat".

Jak dodano, klub "traktuje ustne porozumienie jak pewnik". Dodatkowo przytoczono, że warunki jakie postawi ostatecznie Hansi Flick mają nie być w jakimkolwiek wymiarze sprzężone z żądaniami dotyczącymi poszerzania składu FCB.

Primera Division. FC Barcelona zmierza ku zakończeniu sezonu

"Duma Katalonii" ma przed sobą jeszcze sześć meczów w tym sezonie - kolejno z Celtą Vigo, Getafe, Osasuną, Realem Madryt, Deportivo Alaves, Realem Betis i Valencią. Najbliższe z nich, z "Los Celestes", zaplanowano na 22 kwietnia na godz. 21.30.

Hansi Flick AFP

