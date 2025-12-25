Cisza ws. kontraktu Lewandowskiego, a teraz takie doniesienia. Flick zdecydował

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie stoi pod znakiem zapytania. 37-latek chciałby pozostać w klubie, ale władze ciągle zwlekają z ostateczną decyzją. Tymczasem w Hiszpanii zrobiło się głośno ws. nowego kontraktu dla jednego z rywali Polaka. Hansi Flick miał już podjął decyzję.

FC Barcelona jest liderem rozgrywek La Liga. Podopieczni Hansiego Flicka mają cztery punkty przewagi nad drugim Realem. Do tego aktualni mistrzowie Hiszpanii walczą o miejsce w czołowej ósemce fazy ligowej Ligi Mistrzów oraz niedawno zameldowali się w kolejnej rundzie Pucharu Hiszpanii.

Niepewna przyszłość Lewandowskiego

Działacze Barcelony od kilku miesięcy pracują nad składem na przyszły sezon. Jedną z niewiadomych jest przyszłość Roberta Lewandowskiego. Polskiemu napastnikowi umowa kończy się 30 czerwca 2026 i na ten moment nie ma pewności, że zostanie ona przedłużona. Polak chciałby pozostać w klubie i jest skłonny na obniżenie wynagrodzenia, ale w Barcelonie nie podjęto jeszcze decyzji.

O nowej umowie marzy nie tylko Lewandowski. Innym z piłkarzy, którego przyszłość jest niepewna jest Marcus Rashford. Anglik jest wypożyczony z Manchesteru United. Jeśli Katalończycy chcieliby go zatrzymać to muszą wyłożyć 30 milionów euro.

Nowe informacje ws. Rashforda. "Priorytet"

Ceniony dziennikarz Matteo Moretto przekazał nowe informacje ws. przyszłości Rashforda.

FC Barcelona już pracuje nad zatrzymaniem Marcusa Rashforda. Jest to priorytet dla Hansiego Flicka 
czytamy we wpisie dziennikarza.

Podobne informacje kilka dni temu przekazało "Mundo Deportivo". "- Reprezentant Anglii jest wysoko ceniony za swoją wszechstronność jako napastnik, mogący grać zarówno na skrzydle, jak i na środku ataku, co daje Flickowi wiele możliwości w przypadku kontuzji innych napastników" - czytamy.

