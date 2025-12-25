Cisza ws. kontraktu Lewandowskiego, a teraz takie doniesienia. Flick zdecydował

FC Barcelona jest liderem rozgrywek La Liga. Podopieczni Hansiego Flicka mają cztery punkty przewagi nad drugim Realem. Do tego aktualni mistrzowie Hiszpanii walczą o miejsce w czołowej ósemce fazy ligowej Ligi Mistrzów oraz niedawno zameldowali się w kolejnej rundzie Pucharu Hiszpanii.

Niepewna przyszłość Lewandowskiego

Działacze Barcelony od kilku miesięcy pracują nad składem na przyszły sezon. Jedną z niewiadomych jest przyszłość Roberta Lewandowskiego. Polskiemu napastnikowi umowa kończy się 30 czerwca 2026 i na ten moment nie ma pewności, że zostanie ona przedłużona. Polak chciałby pozostać w klubie i jest skłonny na obniżenie wynagrodzenia, ale w Barcelonie nie podjęto jeszcze decyzji.

O nowej umowie marzy nie tylko Lewandowski. Innym z piłkarzy, którego przyszłość jest niepewna jest Marcus Rashford. Anglik jest wypożyczony z Manchesteru United. Jeśli Katalończycy chcieliby go zatrzymać to muszą wyłożyć 30 milionów euro.

Nowe informacje ws. Rashforda. "Priorytet"

Ceniony dziennikarz Matteo Moretto przekazał nowe informacje ws. przyszłości Rashforda.

FC Barcelona już pracuje nad zatrzymaniem Marcusa Rashforda. Jest to priorytet dla Hansiego Flicka

Podobne informacje kilka dni temu przekazało "Mundo Deportivo". "- Reprezentant Anglii jest wysoko ceniony za swoją wszechstronność jako napastnik, mogący grać zarówno na skrzydle, jak i na środku ataku, co daje Flickowi wiele możliwości w przypadku kontuzji innych napastników" - czytamy.

Lewandowski i spółka gotowi na Benficę: Hansi Flick zdradza szczegóły [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Marcus Rashford Manaure Quintero AFP

Marcus Rashford JOSEP LAGO AFP

Robert Lewandowski AFP