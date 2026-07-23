FC Barcelona latem 2022 zaskoczyła świat. "Duma Katalonii" zdecydowała się bowiem na kosztowny transfer Roberta Lewandowskiego. Wobec problemów "Dumy Katalonii" z pieniędzmi wydanie łącznie około 50 milionów euro na zbliżającego się 34. roku życia napastnika było zaskakujące.

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Po czterech latach śmiało można jednak stwierdzić, że była to inwestycja bardzo opłacalna. Lewandowski stał się jednym z idoli katalońskich fanów, jego koszulki sprzedawały się hurtowo, ale co najważniejsze, kapitan reprezentacji Polski bardzo dobrze wyglądał pod względem wartości sportowej.

Kane nigdzie się nie rusza. Barcelona bezradna

Po sezonie 2025/2026 wygasł jego kontrakt i przeniósł się do Chicago Fire. Wobec tego Barcelona poszukuje następcy "Lewego". Wymarzony ma być Julian Alvarez, ale na liście alternatyw znalazło się nazwisko... następcy Lewandowskiego w Bayernie Monachium, a więc Harry'ego Kane'a.

Sytuacja jest bliźniacza. Umowa Anglika wygasa bowiem za mniej niż rok. Kane jest rok młodszy od "Lewego" w momencie transferu do Barcelony. Można powiedzieć, że gwiazdy układały się dla "Blaugrany" idealnie na tyle, że transfer napastnika "Lwów Albionu" naprawdę wydawał się realny.

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Czas przeszły nie jest jednak w tym kontekście bezpodstawny. Anglicy przekonują bowiem, że rozmowy na linii Bayern - Kane były bardzo pozytywne i gwiazdor mistrzów Niemiec ma przedłużyć swoją umowę z Bayernem. O detalach tej operacji rozpisuje się Ben Jacobs z "GiveMeSport.com".

"Według naszych informacji, Harry Kane ma podpisać nowy kontrakt z Bayernem Monachium. Rozmowy zostaną wznowione tego lata po owocnych dyskusjach przeprowadzonych wcześniej w tym roku. Barcelona badała temat transferu po odejściu Roberta Lewandowskiego, lecz stoi na stanowisku, że Kane pozostanie w Niemczech; zawodnik jest bowiem dobrze zaaklimatyzowany zarówno na boisku, jak i poza nim" - czytamy.

Nie dowiadujemy się o jakiej długości umowy mowa w tym przypadku. Można założyć, że Kane jest w na tyle dobrej kondycji fizycznej, że podpisze kontrakt przynajmniej do 2029 roku. Jak na razie w barwach Bayernu wystąpił łącznie w 147 meczach. Strzelił w nich 146 goli i 33 razy asystował.

Robert Lewandowski w FC Barcelonie Naoki Morita/Aflo Images/East News East News





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