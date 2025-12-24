Cios dla Joana Garcii. Właśnie się dowiedział. Bramkarz Barcelony jednak odstawiony

Sezon, który kończy się duża imprezą piłkarską zawsze jest dla zawodników momentem szczególnym. Wielu piłkarzy marzy bowiem, aby zagrać na mistrzostwach Europy, czy też na mistrzostwach świata. To drugie wydarzenie zbliża się wielkimi krokami i już za nieco ponad pół roku zobaczymy walkę o najcenniejsze trofeum w piłce nożnej. Kibice Barcelony mogą się spodziewać, że na mundialu w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku zobaczą wielu swoich przedstawicieli.

Zdecydowana część zawodników Blaugrany regularnie wyjeżdża na zgrupowania, a większość z nich powoływana jest do reprezentacji Hiszpanii. Jeśli tylko zdrowie dopisze, na mundialu zagrają tacy zawodnicy jak Lamine Yamal, Pedri, czy Ferran Torres. Nieoczekiwanie największy znak zapytania stoi przy Joanie Garcii, który świetnie spisuje się w bramce mistrzów Hiszpanii.

Joan Garcia pominięty przez selekcjonera Hiszpanii? Wymowne słowa

24-latek został ściągnięty do Dumy Katalonii przed obecnym sezonem, a już stał się jedną z gwiazd zespołu. Golkiper w wielu spotkaniach notował wiele spektakularnych i ważnych interwencji i niemal co tydzień chwalony jest przez hiszpańskie media. Okazuje się, że tak wysoka forma Garcii może nie wystarczyć, aby znaleźć się na liście powołanych przez Luisa de la Fuente, który zabrał głos w tej sprawie.

W rozmowie z "ASem" szkoleniowiec wyznał, że pozycja bramkarzy w reprezentacji Hiszpanii jest bardzo mocno obsadzona. "W Hiszpanii mamy wielu świetnych bramkarz. Pięciu lub sześciu najlepszych na świecie. Ale nikt nie mówi o Robercie Sanchezie ani Leo Romanie. I jest oczywiście Joan Garcia" - stwierdził de la Fuente. Podkreślił, że na razie jest trzech faworytów do powołań.

"Na razie wybieramy Simona, Rayę i Remiro, którymi jesteśmy zachwyceni. Zobaczymy jednak, co wydarzy się do marca, a nawet do czerwca. Wtedy podejmiemy odpowiednie decyzje" - wyjawił selekcjoner. Z jego słów jasno wynika, że Garcia jest na razie odstawiony na boczny tor i może być dopiero czwarty na liście do powołania. Taka sytuacja to na pewno cios dla świetnie spisującego się bramkarza Barcelony.

