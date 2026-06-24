Cierpliwość się skończyła. Jest oficjalna skarga do FIFA na Barcelonę

Od kilku tygodni w katalońskich mediach dominuje jeden temat. Ten dotyczy znalezienia następcy dla Roberta Lewandowskiego. Polak opuści Barcelonę tego lata. Jego umowa oficjalnie wygaśnie za niespełna tydzień. Zastąpienia takiego strzelca nie jest dla działaczy Barcelony łatwym zadaniem.

Od początku na faworyta do tej roli wyrósł Julian Alvarez. Wykupienie go z Atletico Madryt od startu wydawało się misją niezwykle skomplikowaną. Jeszcze w maju Barcelona wysłała ofertę na około 100 milionów euro. Ta została nie tylko odrzucona, ale wręcz wyśmiana w mediach społecznościowych Atleti.

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50 milionów euro więcej chciał zapłacić Real Madryt, ale ta oferta również nie przekonała Atletico. Wobec tego Julian Alvarez wziął sprawy w swoje ręce. - Rozmawiałem z przedstawicielami Atletico Madryt i uważam, że dla wszystkich najlepszym rozwiązaniem jest transfer. Chcę spełnić swoje marzenie - powiedział po meczu z Austrią na mundialu.

Nazwa "Barcelona" nie padła, ale wszyscy zaznajomieni ze sprawą są pewni, że właśnie o to chodzi. Wobec tego w Atletico skończyła się cierpliwość. - FC Barcelona okazuje nam brak szacunku, uważają, że mogą nas lekceważyć. Naszym obowiązkiem jest obrona interesów Atlético Madryt i dlatego zamierzamy złożyć skargę do FIFA przeciwko FC Barcelonie za prowadzenie negocjacji z zawodnikiem objętym kontraktem w okresie objętym ochroną - przekazał CEO Gil Marin.

- Głęboko żałuję jego słów (Alvareza przyp. red.). To nie był odpowiedni dzień na takie oświadczenia; to był dzień Messiego i argentyńskiej reprezentacji, a nie Juliana. Okłamują nas, piłkarza, media i swoich kibiców. Próbują wmówić wszystkim, że stać ich na transfer, na który tak naprawdę ich nie stać - dodał.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP





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