Chytry plan Barcelony. Najpierw Ter Stegen, a teraz donoszą o Szczęsnym

Nazwisko Marca-Andre ter Stegena w ostatnich miesiącach nad wyraz często pojawiało się w mediach, a dziennikarze donosili o kolejnych wydarzeniach, w których niemiecki bramkarz miał być postacią pierwszoplanową, urządzając sobie swoiste przeciąganie liby z FC Barceloną - m.in. blokując rejestrację Joana Garcii i Wojciecha Szczęsnego w rozgrywkach LaLiga.

Kiedy już Ter Stegen na własnej skórze przekonał się, że nie będzie podstawowym golkiperem "Blaugrany", ostatecznie zdecydował się na wypożyczenie do Girony, wypowiadając jeszcze kilka ważnych słów pod adresem Hansiego Flicka. Nie minęło wiele czasu, aby katalońskie media dotarły do planu, który w kwestii Niemca realizuje FC Barcelony. I jak się okazuje, ważnym jego elementem jest Wojciech Szczęsny.

Dziennikarze "Sportu" informują, że władze klubu mają ogromną nadzieję na to, że wypożyczenie umożliwi ostateczne pozbycie się Niemca latem, kiedy zacznie on regularnie grać i przyciągnie potencjalnych kupców.

Kataloński klub nie widzi go w swoich planach na przyszłość, choć wszystkie opcje pozostają otwarte

- Plan Barcelony zakłada definitywne rozwiązanie sytuacji Ter Stegena, ponieważ ma on kontrakt do 2028 roku i nie chce go stracić. Kataloński klub uważa, że wartość niemieckiego bramkarza wzrośnie po występach w Gironie i na Mistrzostwach Świata z reprezentacją, a od lipca może on mieć ciekawe możliwości na rynku europejskim lub w Arabii Saudyjskiej - czytamy na łamach portalu.

"Sport" błyskawicznie przeszedł również do kwestii, która może być szczególnie istotna dla Wojciecha Szczęsnego. Okazuje się, że Polak jest jednym z najważniejszych elementów defensywy i klub nie planuje roszad na tej pozycji.

- Barça nie planuje pozyskać bramkarza na rynku transferowym, ponieważ na tej pozycji jest już nadmiar zawodników. Spodziewają się z kolei odejść - wskazując przede wszystkim na Ter Stegena, Iniakiego Penę oraz Árona Yaakobishviliego, którzy przebywają obecnie na wypożyczeniach.

