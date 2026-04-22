Chwile strachu na Camp Nou. Koszmar Yamala, potem medycy na trybunach
W środowy wieczór FC Barcelona, walcząca o przypieczętowanie tytułu mistrza Hiszpanii, podjęła na Camp Nou Celtę Vigo. Wynik został otworzony w 40. minucie po tym, jak Lamine Yamal wykorzystał karnego... i jednocześnie doznał kontuzji, która zmusiła go do zejścia z boiska. Mniej więcej w tym samym czasie doszło do bardzo niepokojącego zdarzenia na trybunach - jeden z kibiców źle się poczuł i do akcji ruszyli medycy, których interwencja trwała naprawdę długo.
FC Barcelona po odpadnięciu z Ligi Mistrzów wróciła w środowy wieczór do zmagań w Primera Division, mierząc się Celtą Vigo, a więc drużyną mającą wyraźny apetyt na awans do europejskich pucharów.
Emocji nie brakowało od samego początku - obie strony miały dogodne szanse bramkowe już w pierwszych minutach, ale przełom dotyczący wyniku nastąpił dopiero w 40. minucie. Wszystko jednak odbyło się w dramatycznych okolicznościach.
Barcelona - Celta: Yamal otworzył wynik i... musiał zejść z boiska
Zamieszanie zaczęło się od faulu na Lamine'ie Yamalu w polu karnym gości - sędzia od razu wskazał na 11. metr, a do wyegzekwowania rzutu karnego stanął sam młody Hiszpan, który uderzył z wapna zdecydowanie i... jednocześnie doznał kontuzji.
Po tym, jak futbolówka trafiła do siatki, Yamal nawet nie celebrował specjalnie gola - położył się na murawie, łapiąc się przy tym za udo i wkrótce stało się jasne, że uraz ten wykluczy go z dalszych zmagań. W jego miejsce wejść musiał Roony Bardghji.
Chwila grozy na Camp Nou. Zasłabnięcie kibica, interweniowali medycy. Mecz przerwany na wiele minut
Niebawem jednak nikt już nie myślał o zdarzeniach z boiska - mecz musiał bowiem zostać przerwany na dłużej po tym, jak jeden z kibiców obecnych na trybunach źle się poczuł i musieli ruszyć do niego medycy. Mateusz Świecicki, komentujący spotkanie dla Eleven Sports podał, powołując się m.in. na dziennikarzy "Marki", że interwencja lekarska zaczęła się praktycznie równo ze strzałem z karnego.
Działania medyków trwały naprawdę długo - ponad kwadrans, więc można przypuszczać, że w grę wchodziła tu nawet reanimacja fana. Ten ostatecznie został przetransportowany poza stadion, a na obiekcie rozległa się burza oklasków, częściowo dotycząca zapewne wsparcia dla kibica, a częściowo będąca podziękowaniem dla personelu lekarskiego.
Gra została wznowiona, gdy zegar pokazywał już 58. minutę. Do gwizdka kończącego pierwszą połowę wynik się już nie zmienił.