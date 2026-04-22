Chwile strachu na Camp Nou. Koszmar Yamala, potem medycy na trybunach

FC Barcelona po odpadnięciu z Ligi Mistrzów wróciła w środowy wieczór do zmagań w Primera Division, mierząc się Celtą Vigo, a więc drużyną mającą wyraźny apetyt na awans do europejskich pucharów.

Emocji nie brakowało od samego początku - obie strony miały dogodne szanse bramkowe już w pierwszych minutach, ale przełom dotyczący wyniku nastąpił dopiero w 40. minucie. Wszystko jednak odbyło się w dramatycznych okolicznościach.

Barcelona - Celta: Yamal otworzył wynik i... musiał zejść z boiska

Zamieszanie zaczęło się od faulu na Lamine'ie Yamalu w polu karnym gości - sędzia od razu wskazał na 11. metr, a do wyegzekwowania rzutu karnego stanął sam młody Hiszpan, który uderzył z wapna zdecydowanie i... jednocześnie doznał kontuzji.

Rozwiń

Po tym, jak futbolówka trafiła do siatki, Yamal nawet nie celebrował specjalnie gola - położył się na murawie, łapiąc się przy tym za udo i wkrótce stało się jasne, że uraz ten wykluczy go z dalszych zmagań. W jego miejsce wejść musiał Roony Bardghji.

Chwila grozy na Camp Nou. Zasłabnięcie kibica, interweniowali medycy. Mecz przerwany na wiele minut

Niebawem jednak nikt już nie myślał o zdarzeniach z boiska - mecz musiał bowiem zostać przerwany na dłużej po tym, jak jeden z kibiców obecnych na trybunach źle się poczuł i musieli ruszyć do niego medycy. Mateusz Świecicki, komentujący spotkanie dla Eleven Sports podał, powołując się m.in. na dziennikarzy "Marki", że interwencja lekarska zaczęła się praktycznie równo ze strzałem z karnego.

Rozwiń

Działania medyków trwały naprawdę długo - ponad kwadrans, więc można przypuszczać, że w grę wchodziła tu nawet reanimacja fana. Ten ostatecznie został przetransportowany poza stadion, a na obiekcie rozległa się burza oklasków, częściowo dotycząca zapewne wsparcia dla kibica, a częściowo będąca podziękowaniem dla personelu lekarskiego.

Gra została wznowiona, gdy zegar pokazywał już 58. minutę. Do gwizdka kończącego pierwszą połowę wynik się już nie zmienił.

Camp Nou Urbanandsport AFP

Spotify Camp Nou JOAN GOSA East News

Lamine Yamal JOSEP LAGO AFP

FC Barcelona trenuje przed kolejnym starciem w La Lidze. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press