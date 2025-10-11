Chwila strachu o Mbappe, nagle nadeszły wieści z Madrytu. Już wszystko jasne

Piłkarska reprezentacja Francji idzie jak burza przez eliminacje do mistrzostw świata 2026. Podopieczni Didiera Deschampsa mają za sobą jak na razie trzy rozegrane mecze i... trzy zwycięstwa na koncie.

Ich najnowszym osiągnięciem jest pokonanie drużyny Azerbejdżanu 3:0 - a było to możliwe m.in. dzięki świetnej postawie Kyliana Mbappe, który odnotował jednego gola i asystę. Kapitan kadry miał jednak przy tym niemałego pecha...

Mbappe opuścił zgrupowanie kadry z kontuzją. Kluczowe wieści nadeszły potem wprost z Madrytu

W 83. minucie Mbappe musiał opuścić murawę z powodu kontuzji - i już niedługo potem wyjaśniło się, że chodzi tu o uraz kostki, w związku z którym przedwcześnie opuścił on zgrupowanie drużyny narodowej.

Naturalnie od razu zaczęły pojawiać się pytania o to, na ile poważne są problemy zdrowotne zawodnika. Uspokajające wieści w tym temacie przekazała Arancha Rodriguez, dziennikarka COPE.

"Mbappe przeszedł już testy w Madrycie i wykluczono poważną kontuzję. Będzie mógł trenować z grupą w przyszłym tygodniu" - stwierdziła na portalu X. Tym samym wygląda na to, że trener Xabi Alonso będzie jednak mógł skorzystać z jego umiejętności w najbliższych spotkaniach Realu.

Trudny terminarz Realu Madryt. "Królewscy" zwieńczą miesiąc w "El Clasico"

"Królewscy" 19 października zagrają z Getafe i tu - w razie czego - można będzie z pewnością jeszcze zachowawczo wpuścić Francuza z ławki. Potem jednak "Los Blancos" czekają starcia największego kalibru - 22 października zmierzą się oni z Juventusem w Lidze Mistrzów, a potem czekać ich będzie rywalizacja z FC Barcelona. W pełni zdrowy Mbappe to nieodzowny element układanki RM na "El Clasico"...

