Chciałby zdegradować Szczęsnego, mocny głos z Barcelony. Wskazał nową rolę

Tomasz Chabiniak

Joan Garcia, Wojciech Szczęsny, Diego Kochen - tak kolejno wyglądała hierarchia bramkarzy Barcelony w zakończonym już dla "Dumy Katalonii" sezonie 2025/26. Nie uwzględniamy tu najpierw kontuzjowanego, a później wypożyczonego Marca-Andre ter Stegena. Niestety Polak nie miał wielu szans do pokazania się. Analityk Alex Delmas uważa, że w przyszłej kampanii jego rola powinna jeszcze mocniej spaść.

Wojciech Szczęsny w kolorowej koszulce bramkarza dotyka czoła zaciśniętą pięścią, rozmyte jasne tło.
Wojciech SzczęsnyJOSE BRETONEast News

Po udanym sezonie 2024/25 (30 rozegranych meczów) rola Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie spadła. Przyjście Joana Garcii z Espanyolu sprawiło, że został numerem dwa między słupkami. Na boisku pojawił się tylko 12 razy. Najpierw od końcówki września do początku listopada, gdy Hiszpan był kontuzjowany, a następnie dopiero w 36. i 38. kolejce, gdy "Duma Katalonii" nie grała już o realną stawkę.

W teorii polskiego bramkarza mogłoby boleć, że nie był pierwszym wyborem Hansiego Flicka nawet w Copa del Rey, gdzie często trenerzy wystawiają zmienników. Z drugiej strony wydaje się, że nasz rodak ma już dużo dystansu do tego, co dzieje się w jego karierze.

Numerem trzy był z kolei Diego Kochen. Nie liczymy tu Marca-Andre ter Stegena, który w sierpniu wypadł na kilka miesięcy, a w zimowym okienku został wypożyczony do Girony, gdzie zresztą również miał problemy ze zdrowiem. Jest na liście niechcianych w "Blaugranie", planuje się jego sprzedaż. - Był spektakularnym bramkarzem dla Barcelony, bramkarzem swojej epoki, ale myślę, że czas iść naprzód - zgodził się były piłkarz, a obecnie analityk Alex Delmas dla "Sportu".

Garcia, Yaakobishvili, Szczęsny. Trójka Delmasa na nowy sezon Barcelony

Latem dyrektor sportowy Deco będzie musiał poukładać obsadę bramki. Oprócz wymienionej już czwórki do klubu wrócą Inaki Pena i Aron Yaakobishvili. Będzie więc tzw. "overbooking", dojdzie do odejść.

Wspomniany Delmas jest zdania, że Polak powinien mieć już tylko rolę wspierającego "mentora" i spaść w hierachii na trzecie miejsce za zawodnika z akademii. Na "dwójkę" preferuje Aron Yaakobishvilego nad Kochenem.

Jeśli Flick uzna to za ważne dla zespołu w kontekście rozwoju młodszych zawodników, Szczęsny może pozostać trzecim bramkarzem, ale myślę, że drugim powinien być wychowanek
Alex Delmas

W jego opinii zmiana pokoleniowa na tej pozycji powinna przechodzić szybciej.

W 42 meczach dla Barcelony Polak wpuścił 57 goli i zanotował 14 czystych kont, jednak trzeba podkreślić odważny styl gry zespołu, przez co statystyki zarówno ofensywne, jak i defensywne są "powiększone".

Bramkarz w fioletowym stroju i rękawicach piłkarskich stoi na murawie stadionu, trzymając ręce złożone na piersi, w tle widoczna rozmazana publiczność.
Wojciech SzczęsnyUrbanandsportAFP
Bramkarz w zielonym stroju podczas meczu piłki nożnej, w trakcie rozgrywania piłki podczas meczu, w tle widoczni kibice na trybunach.
Wojciech SzczęsnyPSNEWZ/SIPAEast News
Bramkarz w zielonym stroju z logo klubu FC Barcelona oraz sponsora Spotify stoi obok słupka bramki na tle rozmytej publiczności stadionu, trzymając rękawice bramkarskie.
Wojciech SzczęsnyDAISUKE NakashimaEast News


