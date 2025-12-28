Chcą Ter Stegena, głośny ruch jest realny. "Wszystko co możliwe"

Przyszłość Marca-Andre ter Stegena pozostaje pod znakiem zapytania. W nadchodzącym sezonie FC Barcelona może mieć nawet siedmiu kandydatów na trzy miejsca w bramce (więcej pod tym linkiem), więc niektórzy golkiperzy będą musieli zostać odrzuceni. Czy Niemiec wyląduje w tym gronie?

Nie można wykluczyć, że zmieni klub jeszcze w styczniu, by zwiększyć szanse na grę w mistrzostwach świata. Selekcjoner Julian Nagelsmann obserwuje jego sytuację. "FC Barcelona robi wszystko, co w jej mocy, aby przekonać go do transferu. W klubie panuje przekonanie, że rozejście się może mieć sens zarówno ze względów sportowych, jak i finansowych" - czytamy w "Sporcie".

Kataloński dziennik podał w niedzielne popołudnie, że wstępnie zainteresowana jest Girona. Obecnie znajduje się w strefie spadkowej LaLiga, zajmuje 18. miejsce. Szuka bramkarza, bo poziom Paulo Gazzanigi ostatnio spadł.

Girona rozważa zgłoszenie się po Ter Stegena. Klub ma dobre relacje z Barceloną

Dziennikarz Alfredo Martinez podaje, że oba kluby mają ze sobą świetne relacje, co mogłoby pomóc w przeprowadzeniu operacji. Kapitan "Dumy Katalonii" nie musiałby się też przeprowadzać, miałby blisko do swoich dzieci. A to był jeden z głównych czynników, przez które odrzucił oferty z Arabii Saudyjskiej czy Turcji.

Girona zrobi wszystko co możliwe, by zapewnić sobie usługi Ter Stegena. Warto to śledzić

Temat przejścia do Aston Villi według wspomnianego żurnalisty nie istnieje. Nie są prowadzone żadne negocjacje - ani w sprawie Ter Stegena, ani Pau Torresa. W Birmingham są zadowoleni z Emiliano Martineza i jego zmiennika Marco Bizota.

