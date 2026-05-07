Chaos w Realu, teraz takie wieści ws. Mbappe. Tuż przed "El Clasico"

FC Barcelona ma na ten moment 11 punktów przewagi nad Realem Madryt w tabeli Primera Division - tym samym w trakcie zbliżającego się "El Clasico" będzie jej wystarczył zaledwie remis, by ostatecznie przypieczętować zdobycie mistrzostwa Hiszpanii.

"Królewscy" postarają się oczywiście powstrzymać swych największych rywali przed odniesieniem tego sukcesu, ale... nie będzie to dla nich z pewnością łatwe - i nie jest tu mowa wyłącznie o samej dyspozycji sportowej.

Burzliwy czas w Realu Madryt. Nagle nadeszły ważne wieści o Mbappe

Atmosfera w szeregach "Los Blancos" jest fatalna - po niedawnych doniesieniach o spięciu między Antonio Rudigerem i Alvaro Carrerasem teraz nadeszły wieści o dwóch kolejnych starciach między Aurelienem Tchouamenim oraz Federico Valverde, przy czym drugie z nich miało się skończyć dla Urugwajczyka wizytą w szpitalu.

Wśród tych - dość drastycznych - wieści pojawiła się przy tym informacja nieco innego typu dotycząca (także będącego ostatnio na cenzurowanym wśród kibiców) Kyliana Mbappe. Francuz bowiem niedawno doznał urazu mięśnia i jego udział w "Klasyku" stanął pod znakiem zapytania.

Wszystko jednak wskazuje na to, że Francuz zdąży wydobrzeć na arcyważną potyczkę z "Dumą Katalonii", o czym poinformował Abraham P. Romero z redakcji "El Mundo". "Przeszedł przez niewielką część treningu z resztą grupy, a następnie pracował indywidualnie na siłowni i z fizjoterapeutą" - opisał na portalu X dziennikarz.

Jest opcja, by co najmniej znalazł się w kadrze meczowej

Barcelona kontra Real na Camp Nou. "El Clasico" już w tę niedzielę

"El Clasico" odbędzie się dokładnie 10 maja o godz. 21.00. Mbappe w pełni sił i wysokiej formie strzeleckiej z pewnością przyda się "Los Merengues" - 27-latek ostatnio trafiał m.in. w meczach z Deportivo Alaves i Bayernem Monachium, a niebawem przekonamy się, czy w ogóle dostanie szansę na "pokąsanie" oponentów z Katalonii.

