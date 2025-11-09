Cetla Vigo - FC Barcelona. O której godzinie i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Celta Vigo - FC Barcelona w ramach 12. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

FC Barcelona w ostatnich tygodniach ma spore problemy. W siedmiu meczach doznała aż trzech porażek, raz zremisowała i odniosła cztery zwycięstwa. W tym czasie przegrała 1:2 z PSG, aż 1:4 z Sevillą i 1:2 z Realem Madryt w El Clasico. Z kolei w minioną środę "Barca" zaliczyła wpadkę w Lidze Mistrzów, remisując z Club Brugge.

Na taki stan rzeczy w ekipie Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego z pewnością częściowo mają wpływ liczne kontuzje w zespole, ale trudno też te potknięcia tłumaczyć jedynie urazami. Widać, że piłkarze Barcelony nie radzą sobie z grą w defensywie, a w meczach z silnymi rywalami gubią punkty.

Dzisiaj rywalem "Blaugrany" będzie Celta Vigo. "Celestes" w ostatnim spotkaniu wygrali 3:0 z Dinamem Zagrzeb w ramach Ligi Konferencji. Piłkarze Claudio Giraldeza znajdują się w bardzo dobrej formie. W ostatnich pięciu meczach odnieśli komplet zwycięstw, a ogólnie pozostają niepokonani już od ośmiu spotkań, z czego aż sześć wygrali. Barcelonę w Vigo czeka zatem bardzo trudne zadanie.

W zeszłym sezonie oba zespoły zmierzyły się dwukrotnie. Najpierw w Vigo padł remis 2:2, natomiast na wiosnę w rewanżu Barcelona pokonała Celtę 4:3. Ekipa z Estadio Balaidos wcale nie czeka na wygraną z "Barcą" szczególnie długo, bo od czerwca 2023 roku. Wówczas Celta triumfowała przed własną publicznością 2:1.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

