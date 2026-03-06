Celta Vigo - Real Madryt. O której godzinie i gdzie obejrzeć na żywo w TV?

Mecz Celta Vigo - Real Madryt w ramach 27. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Celta Vigo - Real Madryt. La Liga. Gdzie i o której obejrzeć mecz? [NA ŻYWO, TV]

Real Madryt boryka się z największym kryzysem w sezonie, bo w dwóch ostatni kolejkach nie tylko doznał porażek, ale i jego gra wyglądała fatalnie. Najpierw "Królewscy" zostali pokonani 1:2 przez Osasunę, a w poprzedni weekend ulegli na Estadio Santiago Bernabeu Getafe 0:1. Dodatkowo drużynę torpeduje plaga kontuzji. Poza dyspozycją Alvaro Arbeloi pozostają tak kluczowi piłkarze, jak Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Eder Militao czy Rodrygo, dla którego diagnoza okazała się dramatyczna.

Znacznie lepsze nastroje panują w Celcie, która ściga czołówkę i walczy o prawo do gry w europejskich pucharach. Aktualnie "Celestes" zajmują szóste miejsce w tabeli gwarantujące grę w eliminacjach Ligi Konferencji. Piłkarze z Vigo pozostają niepokonani od trzech kolejek ligowych, a w ostatnich dwóch pokonali 2:0 Mallorcę oraz 2:1 Gironę.

Oba zespoły zmierzyły się już ze sobą w tym sezonie. Celta niespodziewanie triumfowała w Madrycie 2:0 i nie będzie wielkim zaskoczeniem, jeśli i tym razem uda jej się zgarnąć komplet punktów. Zwłaszcza że ostatnia wizyta Realu na Balaidos nie należała do najłatwiejszych. Co prawda "Królewscy" zwyciężyli 2:1, ale po bardzo ciężkim meczu.

