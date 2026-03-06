!criticalCSS &&

Celta Vigo - Real Madryt. O której godzinie i gdzie obejrzeć na żywo w TV?

Aleksy Kiełbasa

Real Madryt zmierzy się dziś na wyjeździe z Celtą Vigo w ramach 27. kolejki La Liga. "Królewscy" spróbują przerwać serię dwóch ligowych porażek z rzędu, za to"Celestes" będą chcieli podtrzymać passę dwóch kolejnych zwycięstw. O której godzinie gra Real Madryt dzisiaj? Gdzie obejrzeć mecz Celta Vigo - Real Madryt? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Vinicius Junior z Realu Madryt przy piłce podczas meczu z Celtą Vigo, obok zawodnik w granatowym stroju.
Vinicius Junior podczas meczu La Liga Real Madryt - Celta VigoAlberto GardinAFP

Mecz Celta Vigo - Real Madryt w ramach 27. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Real Madryt boryka się z największym kryzysem w sezonie, bo w dwóch ostatni kolejkach nie tylko doznał porażek, ale i jego gra wyglądała fatalnie. Najpierw "Królewscy" zostali pokonani 1:2 przez Osasunę, a w poprzedni weekend ulegli na Estadio Santiago Bernabeu Getafe 0:1. Dodatkowo drużynę torpeduje plaga kontuzji. Poza dyspozycją Alvaro Arbeloi pozostają tak kluczowi piłkarze, jak Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Eder Militao czy Rodrygo, dla którego diagnoza okazała się dramatyczna.

Znacznie lepsze nastroje panują w Celcie, która ściga czołówkę i walczy o prawo do gry w europejskich pucharach. Aktualnie "Celestes" zajmują szóste miejsce w tabeli gwarantujące grę w eliminacjach Ligi Konferencji. Piłkarze z Vigo pozostają niepokonani od trzech kolejek ligowych, a w ostatnich dwóch pokonali 2:0 Mallorcę oraz 2:1 Gironę.

Oba zespoły zmierzyły się już ze sobą w tym sezonie. Celta niespodziewanie triumfowała w Madrycie 2:0 i nie będzie wielkim zaskoczeniem, jeśli i tym razem uda jej się zgarnąć komplet punktów. Zwłaszcza że ostatnia wizyta Realu na Balaidos nie należała do najłatwiejszych. Co prawda "Królewscy" zwyciężyli 2:1, ale po bardzo ciężkim meczu.

Dwaj zawodnicy w niebieskich strojach próbują odebrać piłkę piłkarzowi ubranemu na biało w trakcie dynamicznego zagrania na boisku, wokół widać publiczność na trybunach.
Kylian Mbappe wzięty "w kleszcze" przez defensorów Celty Vigo THOMAS COEXAFP
Piłkarz Realu Madryt w białym stroju prowadzi piłkę podczas meczu na stadionie, w tle widoczna pełna trybuna kibiców.
Vinicius Junior w barwach Realu Madryt podczas meczu La Liga w sezonie 2025/2026Alberto GardinAFP
Real Madryt CF - Getafe CF. Gol Satriano. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

