Camp Nou oszalało. Nawet Courtois był bezradny. Niewiarygodny początek El Clasico [WIDEO]

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

W niedzielny wieczór oczy całego piłkarskiego świata zwrócone były na Camp Nou, gdzie odbywało się hitowe El Clasico. FC Barcelona rozpoczęła strzelanie błyskawicznie, bo już w 9. minucie. Niesamowitą próbą z rzutu wolnego popisał się Marcus Rashford.

Marcus Rashford świętujący gola w El Clasico
Marcus Rashford świętujący gola w El ClasicoAlex CaparrosGetty Images

FC Barcelona ma za sobą kolejną fantastyczną kampanię ligową. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka od przegranego El Clasico na Santiago Bernabeu kompletnie zmienił swoje oblicze i zaczął bardzo regularnie punktować w kolejnych potyczkach o mistrzostwo Hiszpanii.

Lewandowski na ustach Hiszpanów. Polak na okładkach. Real upokorzony na oczach całego świata

To sprawiło, że "Duma Katalonii" do meczu 35. kolejki z Realem Madryt na Camp Nou podchodziła z bardzo jasnym celem. Tym było zwycięstwo w El Clasico. Taki wynik sprawiałby bowiem, że FC Barcelona będzie mogła świętować obronę mistrzowskiego tytułu na oczach odwiecznych rywali.

Kosmiczny gol Rashforda. Cudowny strzał z rzutu wolnego

Gospodarze musieli mierzyć się z dwoma absencjami w pierwszym składzie. Mowa o nieobecności Lamine Yamala oraz Raphinhi. Prawdopodobnie to któryś z tych piłkarzy podszedłby do rzutu wolnego, który Barcelona dostała w dziewiątej minucie regulaminowego czasu gry.

Panika w Hiszpanii tuż przed El Clasico. Wyścig z czasem. "To się nie dzieje"

Żadnego z nich na placu gry nie było, więc do futbolówki podszedł Marcus Rashford. Wypożyczony z Manchesteru United napastnik nie decydował się na uderzenie nad murem. Kopnął tam, gdzie stał Thibaut Courtois, ale zrobił to z taką precyzją i siłą, że nawet Belg był w tej sytuacji bezradny.

Robert Lewandowski ustrzelił dublet w El Clasico
Robert Lewandowski ustrzelił dublet w El ClasicoOSCAR DEL POZO / AFPAFP
piłkarz w niebiesko-bordowej koszulce FC Barcelony z numerem 14 stoi na środku boiska podczas meczu, w tle rozmyta publiczność stadionu
Marcus RashfordGONGORAAFP
Piłkarz w koszulce FC Barcelony z logiem Spotify unosi ręce w górę z wyrazem emocji na twarzy, mając zabandażowaną prawą dłoń.
Ronert Lewandowski czeka na gola w ligowym El ClasicoJOSE BRETONEast News
KGHM Chrobry Głogów - Netland MKS Kalisz. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja