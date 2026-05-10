FC Barcelona ma za sobą kolejną fantastyczną kampanię ligową. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka od przegranego El Clasico na Santiago Bernabeu kompletnie zmienił swoje oblicze i zaczął bardzo regularnie punktować w kolejnych potyczkach o mistrzostwo Hiszpanii.

To sprawiło, że "Duma Katalonii" do meczu 35. kolejki z Realem Madryt na Camp Nou podchodziła z bardzo jasnym celem. Tym było zwycięstwo w El Clasico. Taki wynik sprawiałby bowiem, że FC Barcelona będzie mogła świętować obronę mistrzowskiego tytułu na oczach odwiecznych rywali.

Kosmiczny gol Rashforda. Cudowny strzał z rzutu wolnego

Gospodarze musieli mierzyć się z dwoma absencjami w pierwszym składzie. Mowa o nieobecności Lamine Yamala oraz Raphinhi. Prawdopodobnie to któryś z tych piłkarzy podszedłby do rzutu wolnego, który Barcelona dostała w dziewiątej minucie regulaminowego czasu gry.

Żadnego z nich na placu gry nie było, więc do futbolówki podszedł Marcus Rashford. Wypożyczony z Manchesteru United napastnik nie decydował się na uderzenie nad murem. Kopnął tam, gdzie stał Thibaut Courtois, ale zrobił to z taką precyzją i siłą, że nawet Belg był w tej sytuacji bezradny.

Robert Lewandowski ustrzelił dublet w El Clasico

Marcus Rashford

Robert Lewandowski czeka na gola w ligowym El Clasico

