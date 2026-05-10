Camp Nou oszalało. Nawet Courtois był bezradny. Niewiarygodny początek El Clasico [WIDEO]
W niedzielny wieczór oczy całego piłkarskiego świata zwrócone były na Camp Nou, gdzie odbywało się hitowe El Clasico. FC Barcelona rozpoczęła strzelanie błyskawicznie, bo już w 9. minucie. Niesamowitą próbą z rzutu wolnego popisał się Marcus Rashford.
FC Barcelona ma za sobą kolejną fantastyczną kampanię ligową. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka od przegranego El Clasico na Santiago Bernabeu kompletnie zmienił swoje oblicze i zaczął bardzo regularnie punktować w kolejnych potyczkach o mistrzostwo Hiszpanii.
To sprawiło, że "Duma Katalonii" do meczu 35. kolejki z Realem Madryt na Camp Nou podchodziła z bardzo jasnym celem. Tym było zwycięstwo w El Clasico. Taki wynik sprawiałby bowiem, że FC Barcelona będzie mogła świętować obronę mistrzowskiego tytułu na oczach odwiecznych rywali.
Kosmiczny gol Rashforda. Cudowny strzał z rzutu wolnego
Gospodarze musieli mierzyć się z dwoma absencjami w pierwszym składzie. Mowa o nieobecności Lamine Yamala oraz Raphinhi. Prawdopodobnie to któryś z tych piłkarzy podszedłby do rzutu wolnego, który Barcelona dostała w dziewiątej minucie regulaminowego czasu gry.
Żadnego z nich na placu gry nie było, więc do futbolówki podszedł Marcus Rashford. Wypożyczony z Manchesteru United napastnik nie decydował się na uderzenie nad murem. Kopnął tam, gdzie stał Thibaut Courtois, ale zrobił to z taką precyzją i siłą, że nawet Belg był w tej sytuacji bezradny.