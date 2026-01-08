Cała Hiszpania mówi o tym, co zrobiła FC Barcelona. Taka reakcja nawet z Madrytu
W półfinale Superpucharu Hiszpanii FC Barcelona całkowicie zdominowała Athletic Club, strzelając pięć goli i jak podkreśla "Marca", nie pozwalając rywalowi zaistnieć na boisku. Wynik meczu został realnie przesądzony już w pierwszej połowie, a wyczyn mistrzów kraju doceniły zarówno gazety katalońskie, jak i madryckie. Przedstawiamy ich reakcje. Teraz zespół z Camp Nou spokojnie czeka na finałowego przeciwnika.
FC Barcelona w pierwszym półfinale Superpucharu Hiszpanii rozbiła Athletic Club aż 5:0 i już może czekać na niedzielnego rywala, którego wyłonią dzisiejsze derby stolicy. "Duma Katalonii" szybko załatwiła sprawę, po pół godzinie gry miała już wynik 2:0, a po 38 minutach - 4:0. Do siatki trafili Ferran Torres, Fermin Lopez, Roony Bardghji i Raphinha.
To był prawdziwy pokaz i tak właśnie wygraną "Blaugrany" na pierwszej stronie czwartkowego wydania określiło "Mundo Deportivo". Przyznało, że cztery gole do przerwy były jak nokaut w boksie, a poziom podopiecznych Hansiego Flicka określiło jako "imponujący".
"Manita i do finału" - pisze "Sport". Przypomnijmy, że "mano" to z hiszp. "ręka", a "manita" sugeruje gest otwarcia dłoni z pięcioma wyciągniętymi palcami, nawiązującymi do pięciu strzelonych goli. Dziennik przekazuje, że Barcelona przejechała się po rywalu.
FC Barcelona w finale Superpucharu Hiszpanii. Oto reakcje stołecznej prasy
Słowa docenienia płyną też z madryckich gazet. "I bez wysiłku" - to tytuł "Marki", która również podkreśla pokaz siły mistrzów kraju. O Joanie Garcii czytamy, że był tylko widzem (łącznie zanotował 3 interwencje), a o Athletiku dość ostro, że w zasadzie nie pojawił się, nie zaistniał na boisku.
"As" jako jedyny skupił się w większej części na nadchodzących o godzinie 20:00 derbach Madrytu. Barcelona już czeka na rywala, jasne jest, że niezależnie od konfiguracji będzie to duży hit, choć jasne jest, że El Clasico ma największą wymowę. O środowym meczu czytamy, że "Barça zatańczyła z Athletikiem". W pierwszej połowie "przejechała się" po oponencie, a w drugiej "oszczędzała paliwo".