Cała Hiszpania mówi o tym, co zrobiła FC Barcelona. Taka reakcja nawet z Madrytu

FC Barcelona w pierwszym półfinale Superpucharu Hiszpanii rozbiła Athletic Club aż 5:0 i już może czekać na niedzielnego rywala, którego wyłonią dzisiejsze derby stolicy. "Duma Katalonii" szybko załatwiła sprawę, po pół godzinie gry miała już wynik 2:0, a po 38 minutach - 4:0. Do siatki trafili Ferran Torres, Fermin Lopez, Roony Bardghji i Raphinha.

To był prawdziwy pokaz i tak właśnie wygraną "Blaugrany" na pierwszej stronie czwartkowego wydania określiło "Mundo Deportivo". Przyznało, że cztery gole do przerwy były jak nokaut w boksie, a poziom podopiecznych Hansiego Flicka określiło jako "imponujący".

"Manita i do finału" - pisze "Sport". Przypomnijmy, że "mano" to z hiszp. "ręka", a "manita" sugeruje gest otwarcia dłoni z pięcioma wyciągniętymi palcami, nawiązującymi do pięciu strzelonych goli. Dziennik przekazuje, że Barcelona przejechała się po rywalu.

FC Barcelona w finale Superpucharu Hiszpanii. Oto reakcje stołecznej prasy

Słowa docenienia płyną też z madryckich gazet. "I bez wysiłku" - to tytuł "Marki", która również podkreśla pokaz siły mistrzów kraju. O Joanie Garcii czytamy, że był tylko widzem (łącznie zanotował 3 interwencje), a o Athletiku dość ostro, że w zasadzie nie pojawił się, nie zaistniał na boisku.

"As" jako jedyny skupił się w większej części na nadchodzących o godzinie 20:00 derbach Madrytu. Barcelona już czeka na rywala, jasne jest, że niezależnie od konfiguracji będzie to duży hit, choć jasne jest, że El Clasico ma największą wymowę. O środowym meczu czytamy, że "Barça zatańczyła z Athletikiem". W pierwszej połowie "przejechała się" po oponencie, a w drugiej "oszczędzała paliwo".

