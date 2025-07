Byli w kompletnym szoku. Oto kulisy sromotnej porażki Barcelony. Zaważył jeden szczegół

Tym razem wydawało się, że Nico Williams jest już niemal pewnym elementem składu Hansiego Flicka. Hiszpan wyrażał żywe zainteresowaniem dołączeniem do "Blaugrany", co miało ułatwić ewentualne przenosiny. Na drodze do hitowego transferu zaczęły jednak wyrastać pewne wyboje, które sprawiły, iż cały proces stopniowo przeradzał się telenowelę.

Najpierw do gry wkroczył obecny pracodawca piłkarza - Athletic Bilbao. Klub z Kraju Basków za wszelką cenę starał się namówić władze LaLiga do dokładnego prześwietlania sytuacji FC Barcelony, która w przeszłości miała spore problemy z możliwością zarejestrowania nowych nabytków. Później otrzymaliśmy doniesienia jakoby negocjacje między klubem a piłkarzem zostały czasowo wstrzymane ze względu na brak porozumienia odnośnie do jednej z ważnych dla piłkarza kwestii. Kilka dni później ogłoszono prawdziwą bombę - Nico Williams pozostanie piłkarzem Athleticu Bilbao, a co więcej, podpisał on nowy kontrakt, obowiązujący aż do 2035 roku.