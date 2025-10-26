Partner merytoryczny: Eleven Sports

Była 52. minuta. Co zrobił Szczęsny? Polak bohaterem, Bernabeu w szoku [WIDEO]

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Wojciech Szczęsny robił co mógł, by utrzymać FC Barcelona przy życiu w niedzielnym starciu z Realem Madryt na Estadio Santiago Bernabeu. Gdyby nie Polak, w 52. minucie mogłoby już być po spotkaniu. Wówczas jednak 35-latek założył pelerynę superbohatera, broniąc rzut karny, który egzekwował Kylian Mbappe.

Wojciech Szczęsny obronił rzut karny w meczu Real Madryt - FC Barcelona
Wojciech Szczęsny obronił rzut karny w meczu Real Madryt - FC BarcelonaTwitter @ElevenSportsEleven Sports

Kylian Mbappe otworzył wynik niedzielnego "El Clasico" w 22. minucie. Niesiony dopingiem publiczności na Bernabeu Real Madryt ruszył później po kolejne trafienia, ale to FC Barcelona trafiła do siatki. Do wyrównania doprowadził w 38. minucie Fermin Lopez.

Jeszcze przed przerwą "Królewscy" wyprowadzili jednak skuteczną odpowiedź. Autorem bramki na 2:1 był Jude Bellingham, który posłał piłkę do siatki z najbliższej odległości.

Jude Bellungham strzelił drugiego gola dla Realu w niedzielnym El Clasico
    Druga połowa mogła rozpocząć się tak, jak zakończyła pierwsza - golem dla gospodarzy. Bernabeu czekało w napięciu, by eksplodować z radości, gdy sędzia Cesar Soto Grado - po analizie VAR - odgwizdał rzut karny po zagraniu ręką Erica Garcii.

    Real Madryt - FC Barcelona. Wojciech Szczęsny obronił rzut karny

    Piłkę ustawił na jedenastym metrze Kylian Mbappe. Była wówczas 52. minuta. Francuz wziął rozbieg i nieco zwolnił, podbiegając do piłki, po czym kopnął ją w swoją lewą stronę.

    Wojciech Szczęsny kapitalnie wyczuł jego intencje i zatrzymał futbolówkę lewą ręką, którą zatrzymał w powietrzu.

    Ta ręka była dosłownie tytanowa
    ekscytował się komentujący mecz w stacji Eleven Sports Mateusz Święcicki

    Tak polski bramkarz - mimo niekorzystnego - wyniku został bohaterem Barcelony. Gdyby bowiem będący jego koszmarem Kylian Mbappe trafił do siatki, "Duma Katalonii" być może musiałaby przestać marzyć o pozytywnym wyniku.

    Mateusz Święcicki i Wojciech Szczęsny
    Trening Barcelony przed kolejnym starciem w Lidze Mistrzów. WIDEOASSOCIATED PRESS© 2025 Associated Press

