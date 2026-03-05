Był gwiazdą Ekstraklasy, Flick chce go w Barcelonie. Sensacyjny transfer

FC Barcelona w tym sezonie nie zdobędzie potrójnej korony na poletku krajowym, co wydarzyło się w poprzednich rozgrywkach. Szansa na powtórzenie tego sukcesu zniknęła wraz z odpadnięciem z Pucharu Króla. "Blaugrana" wciąż pozostaje jednak "żywa" w La Liga i Lidze Mistrzów.

Nie ma wątpliwości, że w kwestii możliwości ofensywnych Hansi Flick dysponuje potężną siłą rażenia. Problemem jest jednak to, co a plecami drugiej linii, a więc defensywa. W tej jest wiele dziur, a ryzykowna taktyka Flicka już nie raz się na nim zemściła, szczególnie po odejściu Inigo Martineza.

Flick pod wrażeniem. Chodzi o byłą gwiazdę Ekstraklasy

Rozstanie z Hiszpanem zaburzyło harmonię w defensywie zespołu. W klubie nikt nie ma wątpliwości, że trzeba pozyskać stopera. Kwestią sporną pozostaje to, jak wielką sumę należy przeznaczyć na wzmocnienie środka obrony. Niektórzy traktują to jako priorytet, inni wajchę przechylają na korzyść sprowadzenia napastnika.

Opcją budżetową do wzmocnienia obrony byłby bez wątpienia Luka Vusković. Chorwat zachwyca na wypożyczeniu do Hamburga i przykuł uwagę samego Flicka. "Według informacji Sky Sport, Katalończycy mają na oku wschodzącą gwiazdę HSV" - czytamy na "Sky Sport.de".

Według doniesień niemieckich dziennikarzy szkoleniowiec ma być pod ogromnym wrażeniem tego, co prezentuje 19-latek, który jeszcze niedawno występował w Radomiaku i był gwiazdą PKO BP Ekstraklasy. Warto dodać, że po sezonie nastolatek wróci do Tottenhamu, ale wciąż wydaje się opcją bardzo budżetową.

Piłkarze FC Barcelona Urbanandsport AFP

Hansi Flick postara się spełnić marzenie Lewandowskiego ANDREJ ISAKOVIC / AFP / Angel Martinez/Getty Images AFP

Od dzisiaj Hansi Flick ma do dyspozycji kolejnego defensora z niebagatelnym doświadczeniem AFP

Energa Czarni Słupsk - Arriva Twarde Pierniki Toruń. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport