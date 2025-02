Burza wokół Viniciusa Juniora. Teraz gwiazdor Realu Madryt zdradził, gdzie chce grać

W ostatnich dniach w Hiszpanii bardzo wiele mówi się o tym, co wydarzy się w najbliższym czasie z Viniciusem Juniorem, który trafił do Realu Madryt latem 2018 roku w wieku ledwie 18 lat. Brazylijczyk stał się globalną gwiazdą, co sprawia, że interesują się nim najbogatsi tego świata, w tym Arabia Saudyjska oraz Paris Saint-Germain, a gwiazdor miał odrzucić pierwszą ofertę przedłużenia umowy z "Królewskimi". 24-latek na te plotki odpowiedział w sposób bardzo stanowczy.