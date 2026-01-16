Burza wokół Szczęsnego, nagle komunikat ws. Ter Stegena. Klamka zapadła

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu mówiło się, że rolę pierwszego golkipera Barcelony przejmie Joan Garcia, natomiast w meczach pucharowych będzie nieco więcej przestrzeni dla jego bezpośredniego zmiennika - Wojciecha Szczęsnego. W rotacji pozostał również Marc-Andre ter Stegen, jednak wszelkie spekulacje nie dawały niemieckiemu bramkarzowi zbyt wielkich szans na regularną grę.

Rzeczywistość wygląda jednak z goła inaczej. Obecnie Joan Garcia jest niekwestionowanym numerem "jeden" między słupkami "Dumy Katalonii". Szczęsny miał natomiast raptem kilka okazji do gry podczas wymuszonej przerwy młodego Hiszpana. Z kolei Ter Stegen otrzymał jedną szansę pokazania swoich umiejętności w meczu pucharowym.

Koniec złudzeń ws. Ter Stegena. Ten werdykt na pewno zaboli

Już teraz wiadomo więc, że rola Wojciecha Szczęsnego sprowadzona została w głównej mierze do siedzenia na ławce rezerwowych. Niektórzy mogą się jednak zastanawiać, jak w takim razie wygląda sytuacja Ter Stegena? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć jeden z hiszpańskich ekspertów.

"Przesłanie Flicka jest jasne: Joan Garcia jest niekwestionowanym numerem jeden. Nawet w meczach pucharowych Ter Stegen jest poza grą. Hierarchia jest jasna i jeśli Ter Stegen chce minut i znaczenia przed Mistrzostwami Świata, to odejście teraz wydaje się jego jedyną realną opcją" - mówi Fernando Polo z uznanej redakcji "Mundo Deportivo".

Niemiecki golkiper wydaje się mieć obecnie dwa wykluczające się pragnienia. Z jednej strony chce on pozostać w Barcelonie, z którą w przeszłości osiągał największe piłkarskie sukcesy. Z drugiej jednak, Ter Stegen wciąż marzy o możliwości wyjazdu na tegoroczne Mistrzostwa Świata. Aby osiągnąć ten cel musi on jednak otrzymywać możliwość regularnych występów, co w obecnych realiach panujących w Barcelonie wydaje się niemożliwe do zrealizowania. W obliczu powyższych argumentów, Ter Stegen musi więc podjąć odpowiednią decyzję, która będzie optymalna dla dalszego rozwoju jego piłkarskiej kariery.

