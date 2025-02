Polemika odnośnie do tego, kto powinien pod nieobecność Marca-Andre ter Stegena pełnić rolę podstawowego bramkarza w Barcelonie zdaje się nie mieć końca. Gdy bronił Inaki Pena, kibice domagali się szansy dla Wojciecha Szczęsnego. Kiedy wreszcie takową otrzymał, a w kilku meczach popełnił błędy, fani chcieli kolejnej zmiany.

Szczęsny wygrał rywalizację w o miejsce w bramce. Inaki Pena wstrząśnięty

Obecnie to były reprezentant Polski jest numerem jeden w bramce, co wielokrotnie podkreślał Hansi Flick. Z sytuacją nie może pogodzić się ambitny Pena, który nie uważa, żeby popełnił błąd, który mógł przesądzić o odsunięciu go od wyjściowego składu. Podobnego zdania jest część szatni "Dumy Katalonii", co wpływa nieco na atmosferę w drużynie. Reklama

Hiszpan do tego stopnia przeżył odsunięcie od składu, że zmaga się z problemami natury mentalnej i psychicznej. Wspierać go starają się kapitanowi Barcy, a zwłaszcza Raphinha, który wyrósł na lidera zarówno na boisku, jak i poza nim. Jakby tego było mało, w środę do mediów wypłynęły kolejne przykre informacje ws. Peni.

O utracie miejsca w wyjściowej jedenastce Hiszpan miał dowiedzieć się najpierw za pośrednictwem mediów, a dopiero później usłyszał to od trenera. Nic dziwnego, że poczuł się w tej sytuacji potraktowany niesprawiedliwie. Sam Hansi Flick miał zdać sobie sprawę ze swojej pomyłki, którą omówił z pozostałymi członkami sztabu szkoleniowego.

FC Barcelona ma problem. Inaki Pena nie chce przedłużać umowy

Pena stracił tym samym zaufanie do trenera, a jak przekazał Gabriel Sanz, to stwarza kolejny problem. Hiszpan obecnie nie wydaje się skłonny na przedłużenie kontraktu, który wygasa w czerwcu przyszłego roku. A jako że jego wartość rynkowa podskoczyła do poziomu 10 milionów euro, FC Barcelona nie chciałaby stracić go "za darmo". Reklama

Do przedłużenia umowy miało dojść w lutym, ale zmiana w hierarchii bramkarzy odwróciła sytuację. Wątpliwości Peni budzi również fakt, że "Blaugrana" planuje przedłużyć kontrakt Wojciecha Szczęsnego. Jeśli do tego dojdzie, kiedy Ter Stegen wróci do zdrowia, Hiszpan spadnie w hierarchii na trzecią pozycję i na dobre straci szansę na występy. A tego na obecnym etapie kariery nie zaakceptuje. Jeśli FC Barcelona nie chce stracić Hiszpana, musi reagować i zastanowić się, jak przekonać go do parafowania nowej umowy.

