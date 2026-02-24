Burza wokół Mbappe. Najpierw słowa trenera, a teraz takie doniesienia. Alarm

Świat francuskiej piłki nożnej ma już trochę dość tego, że Kylian Mbappe gra w kontuzją lewego kolana. Kibice z tego kraju martwią się, że taki stan rzeczy może negatywnie odbić się na jego zdrowiu przed mistrzostwami świata.

Francuski "L'Equipe" podaje, że Kylian Mbappe nie dokończył środowego treningu przed meczem z Benfiką i potrzebuje odpoczynku.

Według "L'Equipe" występ Kyliana Mbappe z Benfiką stanął pod znakiem zapytania. Mario Cortegana z "The Athletic" później dodał, skąd w ogóle doszło do takiego zwrotu akcji.

Według Cortegany Kylian Mbappe miał poczuć ból w lewym kolanie podczas treningu i właśnie dlatego nie dokończył sesji. Wiele wskazuje na to, że uraz uniemożliwi mu grę z Benfiką. Istnieje również ryzyko, że Francuz opuści najbliższy ligowy mecz z Getafe.

Alarm w Realu Madryt. Mbappe ma problem z kolanem. Jest gorzej niż zakładano

W Realu Madryt obecnie ma panować pesymizm co do dyspozycji Kyliana Mbappe. Ostateczna decyzja ma jednak zapaść w dniu meczu. Jeśli Alvaro Arbeloa zdecyduje się wystawić swoją największą gwiazdę, zdecydowanie narazi się Francuzom, którzy i tak już uważają, że Mbappe gra z kontuzją i klub przed mundialem w ogóle nie martwi się o jego zdrowie.

Warto przypomnieć, kilka godzin przed tymi doniesieniami Alvaro Arbeloa mówił, że z Kylianem Mbappe wszystko jest w porządku.

- Mbappe? Jest gotowy do gry jutro, a to w tym momencie najważniejsze. (...) Jest gotowy na jutro i jestem pewien, że rozegra świetne spotkanie - zapewniał Alvaro Arbeloa.

Możliwe więc, że słowa szkoleniowca Realu Madryt nie zestarzeją się najlepiej. Jeśli Mbappe ostatecznie nie zagra z Benfiką, szanse Portugalczyków na odrobienie jednobramkowej straty z Lizbony wzrosną. "Los Blancos" nadal będą jednak murowanym faworytem do awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Niedawno udowodnili bowiem, że bez Mbappe również potrafią grać dobrze i wygrywać spotkania w dobrym stylu. Sam Francuz w ostatnich tygodniach był natomiast bez formy, co łączyło się z urazem kolana, który teraz jeszcze mocniej dał o sobie znać.

Kylian Mbappe ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Kylian Mbappe THOMAS COEX AFP

Kylian Mbappe AFP

