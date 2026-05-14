Kylian Mbappe przychodził do Realu Madryt jako piłkarz, który ma być ostatnim puzlem w układance "Królewskich". Ta wydawała się zmierzać w bardzo dobrym kierunku. Real sezon 2023/2024 zakończył z dubletem, wygrywając La Liga oraz Ligę Mistrzów w naprawdę dobrym stylu.

Jak się jednak okazało, przybycie Francuza dotychczas Realowi, delikatnie mówiąc, nie pomogło. "Królewscy" od jego przyjścia nie wygrali żadnego z trzech najważniejszych trofeów. Dwa kolejne sezony dla Realu były bardzo nieudane, a atmosfera wokół Mbappe robi się bardzo gęsta.

Nie chcą Mbappe w składzie Francji. Dopiero czwarte miejsce

Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów Mbappe wykonał kilka gestów, które miały nie spodobać się w klubie, a kibice odebrali je z wielką złością. Mowa o wyjeździe do Cagliari, gdy Mbappe się rehabilitował, a także przerwaniu treningu na dzień przed El Clasico, czy postach dodawanych w mediach społecznościowych.

To wszystko sprawiło, że złość kibiców "Królewskich" na Mbappe jest ogromna. W internecie pojawiają się seryjne głosy domagające się rozstania z Francuzem. To wydaje się oczywiście niemożliwe, ze względu na wysoki kontrakt, długą umowę i konieczność wpłacenia gigantycznego odstępnego.

Jak się jednak okazuje problemy Mbappe wykraczają poza Hiszpanię. We Francji bowiem jego osoba również jest coraz bardziej kwestionowana. Ceniony dziennikarz Fabrice Hawkins przekazał, że nie można wykluczyć zabrania 27-latkowi opaski kapitana reprezentacji Francji.

"Po ostatnim wywiadzie Kyliana Mbappe toczą się dyskusje na temat jego kapitanowania w "Les Bleus". Niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, Kylian Mbappe powiedział głośno to, co myśli zdecydowana większość piłkarzy reprezentacji Francji" - przekazał na Twitterze.

Co więcej, głos zabrali także kibice, którzy nie widzą miejsca dla Mbappe w wyjściowej trójce atakujących Francji na mundialu. W głosowaniu "L'Equipe" Francuz zajął dopiero czwarte miejsce w kwestii powołań na mundial. Więcej głosów zebrali: Ousmane Dembele, Michael Olise i Desire Doue. Cała trójka przekroczyła 97% poparcia.

Mbappe zdobył 93,81% wszystkich głosów. Dziennikarze tego poczytnego francuskiego tytułu przekazali, że głos oddało niespełna 100 tysięcy ludzi. Najwięcej głosów zebrał Ousmane Dembele, którego w kadrze drużyny widzi 98,1 % respondentów. Francja na mundialu w grupie zagra z: Norwegią, Senegalem i Irakiem.

