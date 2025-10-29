Burza w trakcie "El Clasico", Vinicius przesadził. Jest komunikat gwiazdora

Rozgrywane 26 października "El Clasico" miało jak zwykle bardzo wysoką stawkę - w razie ewentualnego zwycięstwa FC Barcelona mogła bowiem przegonić w tabeli Real Madryt i objąć pozycję lidera w Primera Division.

Tak się jednak nie stało - "Królewscy" pokonali 2:1 swych największych rywali i dzięki temu pogłębili swoją przewagę w klasyfikacji nad nimi do łącznie pięciu punktów. Emocje wykipiały na sam koniec, kiedy to zaczęło dochodzić do kłótni i przepychanek, również za linią boczną. W zamieszaniu wziął udział m.in. Vinicius Junior, który jeszcze wcześniej również "popisał się" jeszcze jednym wybrykiem.

"Sportowa katastrofa Legii". Mocne słowa na antenie Polsat Sport

Vinicius wpadł we wściekłość po decyzji Alonso. Tak wytłumaczył swoje zachowanie

W 72. minucie trener "Los Blancos" Xabi Alonso zdecydował się zdjąć Brazylijczyka z boiska, zastępując go jego rodakiem, Rodrygo. 25-latek, eufemistycznie rzecz ujmując, nie przyjął dobrze takiego ruchu.

"Vini" zaczął gestykulować i wykrzykiwać różne rzeczy, również w stronę ławki rezerwowych. Wedle medialnych doniesień miał nawet grozić opuszczeniem zespołu, po czym udał się prosto do szatni, z której wrócił dopiero po jakimś czasie. Teraz futbolista w specjalnym oświadczeniu postanowił odnieść się do tego zdarzenia.

Rozwiń

"Chcę dziś przeprosić wszystkich kibiców Realu za moją reakcję na zmienienie mnie w trakcie 'El Clásico'. Tak jak przeprosiłem już osobiście podczas dzisiejszego treningu, tak i teraz chcę ponownie przeprosić moich kolegów z drużyny, klub i prezesa" - napisał na portalu X.

"Czasami pasja bierze górę. Zawsze chcę wygrywać i pomagać drużynie. Moja skłonna do rywalizacji natura wynika z miłości, jaką czuję do tego klubu i wszystkiego, co on sobą reprezentuje" - skwitował.

Uwagę zwraca tu przede wszystkim fakt, że zawodnik nawet słowem nie wspomniał o trenerze, który przecież był głównym celem jego reakcji. Niebawem przekonamy się, czy wobec gracza będą wyciągane jakieś dalsze konsekwencje.

Real szykuje się na kolejne wyzwania. Na horyzoncie hit z Liverpoolem

Real Madryt swój kolejny mecz rozegra 1 listopada o godz. 21.00, mierząc się wówczas z Valencią. Potem, 4 listopada, czekać nas zaś będzie wielki hit w Lidze Mistrzów - "Królewscy" zagrają bowiem w ramach tych rozgrywek z Liverpool F.C.

Vinicius Junior JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Vinicius Junior JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Xabi Alonso ULRIK PEDERSEN / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP