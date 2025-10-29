Partner merytoryczny: Eleven Sports

Burza w trakcie "El Clasico", Vinicius przesadził. Jest komunikat gwiazdora

Paweł Czechowski

Niedzielne "El Clasico" rozgrywane na Estadio Santiago Bernabeu padło łupem Realu Madryt, który pokonał FC Barcelona 2:1. W trakcie spotkania głośno zrobiło się m.in. o Viniciusie Juniorze, który na koniec starcia nie tylko wdał się w awanturę za linią końcową, ale - nieco wcześniej - niebywale żywiołowo i w negatywny sposób zareagował na decyzję Xabiego Alonso o zdjęciu go z boiska. Teraz gwiazdor "Królewskich" wydał specjalny komunikat, w którym przeprosił za swoje zachowanie, ale... szczególnie jeden detal zwraca tu uwagę.

Vinicius Junior i Xabi Alonso
Vinicius Junior i Xabi AlonsoOscar DEL POZO / AFP - Oscar J Barroso / Spain DPPI / DPPI via AFPAFP

Rozgrywane 26 października "El Clasico" miało jak zwykle bardzo wysoką stawkę - w razie ewentualnego zwycięstwa FC Barcelona mogła bowiem przegonić w tabeli Real Madryt i objąć pozycję lidera w Primera Division.

Tak się jednak nie stało - "Królewscy" pokonali 2:1 swych największych rywali i dzięki temu pogłębili swoją przewagę w klasyfikacji nad nimi do łącznie pięciu punktów. Emocje wykipiały na sam koniec, kiedy to zaczęło dochodzić do kłótni i przepychanek, również za linią boczną. W zamieszaniu wziął udział m.in. Vinicius Junior, który jeszcze wcześniej również "popisał się" jeszcze jednym wybrykiem.

"Sportowa katastrofa Legii". Mocne słowa na anteniePolsat Sport

Vinicius wpadł we wściekłość po decyzji Alonso. Tak wytłumaczył swoje zachowanie

W 72. minucie trener "Los Blancos" Xabi Alonso zdecydował się zdjąć Brazylijczyka z boiska, zastępując go jego rodakiem, Rodrygo. 25-latek, eufemistycznie rzecz ujmując, nie przyjął dobrze takiego ruchu.

"Vini" zaczął gestykulować i wykrzykiwać różne rzeczy, również w stronę ławki rezerwowych. Wedle medialnych doniesień miał nawet grozić opuszczeniem zespołu, po czym udał się prosto do szatni, z której wrócił dopiero po jakimś czasie. Teraz futbolista w specjalnym oświadczeniu postanowił odnieść się do tego zdarzenia.

"Chcę dziś przeprosić wszystkich kibiców Realu za moją reakcję na zmienienie mnie w trakcie 'El Clásico'. Tak jak przeprosiłem już osobiście podczas dzisiejszego treningu, tak i teraz chcę ponownie przeprosić moich kolegów z drużyny, klub i prezesa" - napisał na portalu X.

"Czasami pasja bierze górę. Zawsze chcę wygrywać i pomagać drużynie. Moja skłonna do rywalizacji natura wynika z miłości, jaką czuję do tego klubu i wszystkiego, co on sobą reprezentuje" - skwitował.

Uwagę zwraca tu przede wszystkim fakt, że zawodnik nawet słowem nie wspomniał o trenerze, który przecież był głównym celem jego reakcji. Niebawem przekonamy się, czy wobec gracza będą wyciągane jakieś dalsze konsekwencje.

Real szykuje się na kolejne wyzwania. Na horyzoncie hit z Liverpoolem

Real Madryt swój kolejny mecz rozegra 1 listopada o godz. 21.00, mierząc się wówczas z Valencią. Potem, 4 listopada, czekać nas zaś będzie wielki hit w Lidze Mistrzów - "Królewscy" zagrają bowiem w ramach tych rozgrywek z Liverpool F.C.

Piłkarz w białej koszulce Realu Madryt z uniesioną ręką, wykonujący gest i ekspresyjnie wyrażający emocje podczas meczu, rozmyte tło wypełnione widzami.
Vinicius JuniorJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
Młody piłkarz w ciemnej kurtce sportowej z herbem Realu Madryt idzie po boisku, w tle rozmyta flaga klubowa oraz kibice na trybunach.
Vinicius JuniorJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
Xabi Alonso
Xabi AlonsoULRIK PEDERSEN / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

