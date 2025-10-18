Burza w Hiszpanii. Wybuchł ogromny skandal. FC Barcelona zamieszana w sprawę
Kibice hiszpańskiego futbolu nie mogą skupiać się wyłącznie na boiskowych wydarzeniach, śledząc kolejne mecze swoich ulubionych drużyn. W Hiszpanii nie brakuje skandali i kontrowersji. Przed meczem rozpoczynającym 9. kolejkę La Liga, doszło do kolejnego. Decyzja władz La Liga odbiła się szerokim echem, a w sprawę zamieszana jest FC Barcelona.
Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania 9. kolejki La Liga Real Oviedo - RCD Espanyol głośno było w hiszpańskich mediach o tym, że piłkarze i kibice poszczególnych drużyn mogą protestować w sprawie planów rozegrania ligowego spotkania Villarreal z Barceloną w Miami.
Nie trzeba było długo czekać, aby przekonać się, że nie były to jedynie domysły. Zanim sędzia rozpoczął piątkowe spotkanie, strony wyraziły swoje niezadowolenia z faktu przenoszenia krajowych meczów na inny kontynent. Tego jednak kibice przed telewizorami nie byli w stanie zobaczyć.
Wielki protest w Hiszpanii. Wybuchł skandal, w tle mecz Barcelony
Władze La Liga robią, co mogą, aby niezadowolenie kibiców i piłkarzy nie odbiło się szerokim echem w przestrzeni medialnej, jednak ich ostatnia decyzja z pewnością przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego. W Hiszpanii wybuchł skandal.
Spotkanie Real Oviedo - RCD Espanyol rozpoczęto transmitować z lekkim opóźnieniem i jak zauważył były pracownik "Revelo", kibice przed telewizorami nie mogli obejrzeć pierwszych sekund spotkania, podczas których na trybunach widać było znaki protestu.
Zamiast tego realizator skupił się na prezentowaniu stadionu Realu Oviedo z lotu ptaka.
- LaLiga postanowiła nie pokazywać pierwszych 25 sekund meczu Oviedo - Espanyol, wykorzystując ciągle ujęcie z powietrza. Unika się w ten sposób pokazania protestów zawodników w sprawie meczu Villarreal - Barcelona w Miami - wyjaśnił Fran Martinez.
Sprawa rozegrania meczu Barcelony w Miami od kilku tygodni wzbudza ogromne kontrowersje i nawet niektórzy gracze "Blaugrany" nie są zachwyceni faktem, że ich ligowy mecz ma odbyć się na południu USA - jak, chociażby, Frenkie de Jong.
Działania władz ligi mogą przynieść w tej sprawie więcej szkód, niż korzyści. Kibice i zawodnicy poszczególnych drużyn widząc, że La Liga próbuje ich uciszyć, mogą decydować się na kolejne próby pokazania swojego sprzeciwu.
Dla samej FC Barcelony wyjazd do Miami może być z kolei niezwykle istotny w kwestii ratowania klubowego budżetu. Mówi się, że rozegranie spotkania z Villarreal na Florydzie, może dać drużynie, co najmniej 5-6 mln euro. W bardziej optymistycznej wersji kwota ta może być znacznie większa.