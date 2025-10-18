Burza w Hiszpanii. Wybuchł ogromny skandal. FC Barcelona zamieszana w sprawę

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania 9. kolejki La Liga Real Oviedo - RCD Espanyol głośno było w hiszpańskich mediach o tym, że piłkarze i kibice poszczególnych drużyn mogą protestować w sprawie planów rozegrania ligowego spotkania Villarreal z Barceloną w Miami.

Nie trzeba było długo czekać, aby przekonać się, że nie były to jedynie domysły. Zanim sędzia rozpoczął piątkowe spotkanie, strony wyraziły swoje niezadowolenia z faktu przenoszenia krajowych meczów na inny kontynent. Tego jednak kibice przed telewizorami nie byli w stanie zobaczyć.

Wielki protest w Hiszpanii. Wybuchł skandal, w tle mecz Barcelony

Władze La Liga robią, co mogą, aby niezadowolenie kibiców i piłkarzy nie odbiło się szerokim echem w przestrzeni medialnej, jednak ich ostatnia decyzja z pewnością przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego. W Hiszpanii wybuchł skandal.

Jan-Lennard Struff - Corentin Moutet. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Spotkanie Real Oviedo - RCD Espanyol rozpoczęto transmitować z lekkim opóźnieniem i jak zauważył były pracownik "Revelo", kibice przed telewizorami nie mogli obejrzeć pierwszych sekund spotkania, podczas których na trybunach widać było znaki protestu.

Zamiast tego realizator skupił się na prezentowaniu stadionu Realu Oviedo z lotu ptaka.

- LaLiga postanowiła nie pokazywać pierwszych 25 sekund meczu Oviedo - Espanyol, wykorzystując ciągle ujęcie z powietrza. Unika się w ten sposób pokazania protestów zawodników w sprawie meczu Villarreal - Barcelona w Miami - wyjaśnił Fran Martinez.

Rozwiń

Sprawa rozegrania meczu Barcelony w Miami od kilku tygodni wzbudza ogromne kontrowersje i nawet niektórzy gracze "Blaugrany" nie są zachwyceni faktem, że ich ligowy mecz ma odbyć się na południu USA - jak, chociażby, Frenkie de Jong.

Działania władz ligi mogą przynieść w tej sprawie więcej szkód, niż korzyści. Kibice i zawodnicy poszczególnych drużyn widząc, że La Liga próbuje ich uciszyć, mogą decydować się na kolejne próby pokazania swojego sprzeciwu.

Dla samej FC Barcelony wyjazd do Miami może być z kolei niezwykle istotny w kwestii ratowania klubowego budżetu. Mówi się, że rozegranie spotkania z Villarreal na Florydzie, może dać drużynie, co najmniej 5-6 mln euro. W bardziej optymistycznej wersji kwota ta może być znacznie większa.

Torres i Lewandowski walczą o miejsce w składzie Urbanandsport AFP

Zapachniało kontrowersją przy anulowanej bramce Roberta Lewandowskiego w San Sebastian JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Alex Caparros/Getty Images AFP

Decyzja La Ligi ws. meczu Villarreal - Barcelona wzbudziła ogrom kontrowersji. Na zdjęciach: Lamine Yamal, Robert Lewandowski i prezes LL Javier Tebas CHRISTIAN CHARISIUS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP - Adria Puig / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP