Burza w Hiszpanii, FC Barcelona czeka na decyzję. Kluby szykują bojkot. "Unieważnienie meczu"

FC Barcelona w pierwszych trzech kolejkach hiszpańskiej La Liga zdołała uzbierać siedem punktów. "Duma Katalonii" najpierw bez większych kłopotów pokonała na wyjeździe grającą przez długi w osłabieniu Majorkę. Tydzień później w drugiej kolejce pojawiły się już pierwsze problemy przeciwko Levante. Po pierwszej połowie tamtego spotkania bowiem "Blaugrana" przegrywała 0:2.

Druga połowa była jednak zdecydowanie lepsza i ostatecznie pozwoliła Barcelonie wywieźć z Walencji trzy punkty. Hansi Flick zaznaczał jednak, że wiele rzeczy mu się w grze drużyny nie podobało. Zespół nie zareagował jednak tak, jakby chciał tego niemiecki szkoleniowiec. W trzeciej kolejce ligi hiszpańskiej przyszła pierwsza strata punktów - Barcelona zremisowała sensacyjnie na wyjeździe z Rayo Vallecano.

Barcelona w tarapatach. Kluby nie pozostaną bierne

Oprócz tych wszystkich kłopotów klub znajduje się w stanie właściwie permanentnego organizacyjnego bałaganu, który w tym sezonie najpierw związany był z rejestracjami piłkarzy, a potem także z domowym stadionem "Blaugrany". Początkowo zakładano, że będzie to odnowione Camp Nou, ale prace nie zostały ukończone w terminie i wykluczono rozegranie tam meczu czwartej kolejki z Valencią.

W związku z tym według hiszpańskich mediów wszystko wskazuje na to, że mecz z "Nietoperzami" odbędzie się na maleńkim stadionie imienia Johana Cruyffa, który tak właściwie nie spełnia wymagań La Liga ze względu na zbyt małą liczbę miejsc. Na tym kameralnym obiekcie mecz może oglądać ledwie sześć tysięcy osób, co bardzo odbiega od wymagań La Liga.

Jak się okazuje, jeśli faktycznie spotkanie zostanie rozegrane na arenie imienia byłego legendarnego Holendra, to kluby La Liga nie pozostawią tego bez reakcji. - Kilka drużyn zażąda unieważnienia meczu, jeśli Barca zagra na Johan Cruyff - zapowiedział Jota Jordi w programie dla El Chiringuito. Głos zabrał Diego Lopez, zawodnik Valencii. - Dla mnie to nieprawdopodobne, że na pięć dni przed meczem wciąż nie wiemy, gdzie zagramy - powiedział zawodnik "Nietoperzy".

Budowa Camp Nou znacząco się opóźnia AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News East News

Na czas remontu Camp Nou FC Barcelona domowe mecze rozgrywa na Estadi Olímpic Lluís Companys PAU BARRENA AFP

Joan Laporta Nur Photo/East News East News