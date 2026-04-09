Środowisko związane z FC Barceloną nie może doczekać się chwili, kiedy "Duma Katalonii" ponownie sięgnie po puchar Ligi Mistrzów. Po pierwszym spotkaniu, które "Los Rojiblancos" wygrali 2:0, podopieczni Hansiego Flicka mogą jednak znów odpaść przedwcześnie.

Dwa gole stracone i brak goli strzelonych, a także zmiany Pedriego i Roberta Lewandowskiego w przerwie sprawiły, że część sympatyków "Blaugrany" zaczęła wątpić w słuszność założeń taktycznych niemieckiego szkoleniowca.

Wyraźnie niezadowolenie kibiców widać na TikToku, gdzie klub opublikował kilka materiałów po meczu. W sekcji komentarzy trudno jednak szukać pochwał dla mistrzów Hiszpanii, w tym oczywiście dla linii ofensywnej.

"Hansi był dzisiaj problemem. Fatalne ustawienie i taktyka", "Rashford nie jest zawodnikiem na poziomie Barcelony! Powinien odejść" "1 kontra 12" - ze smutnym zdjęciem zrezygnowanego Lamine'a Yamala. To tylko część komentarzy pod pierwszym TikTokiem, na którym zawodnicy dziękowali fanom za doping.

Kolejny z nich skupił się pomeczowej wypowiedzi Hansiego Flicka. Tu również nie było inaczej. "Za tydzień koniecznie Raphinha", "Potrzebujemy lepszego napastnika!", "Nie ma potrzeby wykupować Rashforda" - grzmią kibice.

Krytyka kibiców była jednak spójna z tym, co przedstawiają hiszpańscy dziennikarze. W pomeczowych ocenach nie zabrakło gorzkich słów m.in. pod adresem Roberta Lewandowskiego, który rozegrał pierwszą połowę. - "Stagnacja. Pojawił się w meczu w ostatnich minutach pierwszej połowy, oddając strzał z pola karnego, który odbił się od obrońcy i został zatrzymany przez bramkarza. Nie dostawał piłek. To nie wystarczyło i w drugiej połowie pozostał na ławce rezerwowych" - czytamy na łamach "Mundo Deportivo".

Polak został najniżej ocenionym zawodnikiem Barcelony (4), uzyskując taką samą notę od "Sportu", jak Pau Cubarsi, który wyleciał z boiska po obejrzeniu czerwonej kartki.

Hansi Flick, trener Barcelony AFP

Fabian Marozsan - Hubert Hurkacz. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport