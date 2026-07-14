W połowie maja Robert Lewandowski ogłosił, że jego przygoda z Barceloną dobiega końca. Dla "Dumy Katalonii" rozpoczął się wówczas bardzo intensywny okres przebudowy, który trwa aż do teraz.

Już na samym początku włodarze "Blaugrany" skupili się na formacji ofensywnej. Ich pierwszym transferem było pozyskanie Anthony'ego Gordona. Anglik wciąż nie zagwarantował jednak spokoju w obrębie kluczowej pozycji - środkowego napastnika.

Próby załatania dziury powstałej po odejściu Lewandowskiego trwają nadal. W klubie pozostał co prawda Ferran Torres, lecz jego niepewna forma stanowiła poważny znak zapytania. W pewnym momencie pojawiły się nawet przypuszczenia, jakoby Barcelona miała rozważać sprzedaż swojego napastnika.

Nowe doniesienia ws. Ferrana Torresa. Barcelona zdecydowała

Od otwarcia okna transferowego minęło już trochę czasu. Sytuacja Ferrana Torresa, który wciąż walczy o tytuł mistrza świata, nie uległa natomiast zmianie. Co więcej, wedle ustaleń Alfredo Martineza taki stan rzeczy potrwa jeszcze przez bardzo długi czas. Włodarze katalońskiej ekipy mieli bowiem podjąć bardzo ważną decyzję w kwestii przyszłości swojego zawodnika.

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- Barcelona nie rozważa odejścia Ferrána Torresa. Do klubu oficjalnie nie wpłynęła żadna oferta ani zainteresowanie ze strony żadnej drużyny. Zamiarem Barcelony jest zaproponowanie mu przedłużenia kontraktu we wrześniu ze względu na kwestie fair play - pisze popularny hiszpański dziennikarz.

Mimo wahań formy Ferran Torres wciąż jest bardzo przydatnym graczem. W minionym sezonie rozegrał on 49 spotkań, zdobywając 21 goli oraz 3 asysty. Konkurował on o minuty na boisku ze wspomnianym wcześniej Lewandowskim, co również mogło mieć znaczący wpływ na jego produktywność.

Wedle medialnych przekazów, "Duma Katalonii" wciąż bardzo aktywnie poszukuje napastnika. Nie tak dawno temu pojawiły się doniesienia o finalizacji rozmów na linii Barcelona - Borussia Dortmund. Ich celem jest pozyskanie Karima Adeyemiego, który może wybiegać na murawę w roli środkowego napastnika. Wciąż nie jest to jednak jego nominalna pozycja. Z tego powodu pozostawienie Ferrana Torresa wydaje się rozsądnym ruchem.

Ferran Torres Francisco Macia AFP

Ferran Torres i Robert Lewandowski Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir East News

Ferran Torres DAVID ALIAGA AFP





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