Burza w Barcelonie. Nikt nie był na to gotowy. Kontrakt wisi na włosku

To, że Nico Williams jest na celowniku FC Barcelony, nie powinno już nikogo zaskakiwać. 22-latek od pewnego czasu wyrażał zainteresowanie dołączeniem do ekipy obecnego mistrza Hiszpanii, a i w Barcelonie chętnie skorzystano by z jego usług. W ostatnim czasie wiele mówiło się o tym, że klub osiągnął już ustne porozumienie z zawodnikiem, a jego wykupienie stało się jedynie kwestią dni. Okazuje się jednak, że sytuacja przedstawiana dotychczas przez hiszpańskie media wcale nie rysuje się w tak kolorowych barwach.

"Negocjacje między klubem a agentem zawodnika utknęły w ostatnich dniach martwym punkcie, co wywołało obawy i niezadowolenie w biurach Spotify Camp Nou. Wszystko z powodu żądań, jakie przedstawiciel napastnika wysuwał względem Barcelony. [...]. Jednym z powodów tego impasu jest to, że zawodnik za pośrednictwem swojego agenta wykazuje wysoki poziom zapotrzebowania w zakresie gwarancji rejestracji, ze szczegółowymi żądaniami dotyczącymi warunków, które FC Barcelona w tym momencie uważa za niedopuszczalne i które nie zostały sformułowane w początkowych rozmowach " - piszą tamtejsi dziennikarze.

To stawia Barcelonę w bardzo nieciekawym położeniu. Nie pomaga również fakt, iż "Duma Katalonii" ma kilku rywali, którzy z pewnością będą chcieli za wszelką cenę zablokować możliwość dołączenia Williamsa do ekipy Hansiego Flicka. Mowa między innymi o obecnym pracodawcy piłkarza, czyli Athleticu Bilbao. Klub ten od dawna nie pała sympatią do Barcelony, czego dowodem jest chociażby presja, jaką władze zespołu wywierają na szefostwie LaLigi, domagając się dokładnego nadzoru nad zdolnościami rejestracyjnymi "Blaugrany" oraz ewentualnego zablokowania możliwości transferu swojego gwiazdora, jeśli Barcelona nie dysponuje odpowiednimi możliwościami rejestracyjnymi. Po tej stronie barykady jest również niemiecki Bayern Monachium, który bardzo uważnie monitoruje sytuację Nico Williamsa. Bawarczycy widzą go w swoich szeregach i są gotowi zapłacić klauzulę odstępnego oraz CPI w przypadku gdyby ten nie doszedł do ostatecznego porozumienia z władzami katalońskiego klubu.