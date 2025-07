FC Barcelona powoli zbliża się do tego, aby wypełniać wszystkie finansowe założenia, jakie na hiszpańskie kluby nakłada La Liga. Wynika to z pracy, jaką wykonał zarząd klubu na czele z Joanem Laportą. "Blaugrana" wciąż nie może działać w ramach zasady 1:1, co oznacza, że na każde wydane jedno euro klub musi poświadczyć zarobionymi trzema. Sam Javier Tebas podkreśla jednak, że mistrzowie Hiszpanii są na dobrej drodze do osiągnięcia założeń.