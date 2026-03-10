Burza tuż przed hitem Barcelony w LM. Bolesny cios wymierzony w Laportę

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

FC Barcelona i Real Madryt rozpoczynają walkę o finał Ligi Mistrzów. Zanim dojdzie do bezpośredniego pojedynku oba zespoły będą musiały poradzić sobie z przeciwnikami z angielskiej Premier League. Tuż przed starciem z Manchesterem City szkoleniowiec Realu Alvaro Arbeloa wbił szpilkę w Joana Laportę. Były piłkarz odniósł się do słów dotychczasowego sternika Barcelony dotyczących tzw. afery Negreiry.

Robert Lewandowski i Joan Laporta siedzą obok siebie, Laporta trzyma mikrofon, w tle flaga FC Barcelony.
Robert Lewandowski i Joan LaportaUrbanandsport/NurPhoto via Getty ImagesGetty Images

Rywalizacja pomiędzy Barceloną i Realem Madryt zaostrza się z tygodnia na tydzień. Aktualnie w tabeli ligowej "Duma Katalonii" ma cztery punkty przewagi nad drugim Realem. Z perspektywy czasu kluczowe wydaje się być "El Clasico" zaplanowane na 10 maja na Spotify Camp Nou.

Najbliższym wyzwaniem dla obu drużyn jest 1/8 finału Ligi Mistrzów. W teoretycznie lepszej sytuacji jest FC Barcelona, która nie musiała walczyć w fazie barażowej. Pierwszym rywalem drużyny Hansa Flicka w fazie pucharowej będzie Newcastle United. Premierowe starcie już we wtorek w Anglii.

Real z kolei o swoje musiał walczyć z Benfiką Lizbona. Porażka na finiszu fazy ligowej wpędziła "Królewskich" w spore tarapaty. Los sprawił, że drużyna Alvaro Arbeloi spotkała się z Portugalczykami również w 1/16 finału. Ekipa z Madrytu tym razem okazała się skuteczniejsza, zgarniając pełną pulę.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Liga Mistrzów

Hiszpanie mają dosyć. Tego domagają się od Flicka. Chodzi o Lewandowskiego

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    Arbeloa wymierzył wprost w Laportę. Bolesna kontra na słowa działacza

    Poprzeczka w przypadku Realu jest postawiona zdecydowanie wyżej. Wicelider La Liga o awans do kolejnej fazy rozgrywek powalczy z Manchesterem City. Smaczku dalszej rywalizacji dodaje fakt, że w finale Ligi Mistrzów może nas czekać jeszcze jedno El Clasico. Obaj zainteresowani znajdują się po dwóch stronach drabinki pucharowej.

    Na przedmeczowej konferencji prasowej pojawił się szkoleniowiec Realu Alvaro Arbeloa. Hiszpan w pewnym momencie mocno podgrzał atmosferę, odnosząc się bezpośrednio do słów Joana Laporty dotyczących tzw. afery Negreiry.

    Wieloletni sternik Barcelony rzekł w wywiadzie dla COPE zasugerował, że osoby związane z Realem na długo zdominowały posadę szefa Komitetu Technicznego Sędziów. Spotkało się to ze zdecydowaną kontrą ze strony szkoleniowca ich odwiecznego rywala.

    - Kto to powiedział? Cóż, chyba to kandydat Laporta był tym, który zwiększył 4-krotnie wypłaty dla Negreiry, więc też nie trzeba mówić wiele więcej w tej sprawie - wypalił Arbeloa.

    Spotkanie FC Barcelony z Newcastle United rozpocznie się we wtorek 10 marca o godzinie 21:00. Następnego dnia o tej samej porze Real zagra z Manchesterem City. Relacje z obu stron będą dostępne w serwisie Interia Sport.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    La Liga

    Barcelona triumfuje, Lewandowski będzie zachwycony. Jest ogłoszenie

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Mężczyzna w garniturze z szaro-siwych włosach przemawia na konferencji prasowej, gestykulując dłonią przy mównicy na tle ściany z logotypami sponsorów i klubu sportowego.
    Joan Laporta, 14.01.2025 r.AFP7 vía Europa PressEast News
    Mężczyzna w sportowej kurtce stoi na stadionie podczas meczu piłkarskiego, z otwartymi ustami jakby dawał wskazówki lub krzyczał, w tle rozmazany tłum kibiców i inne osoby w sportowych ubraniach.
    Alvaro ArbeloaPATRICIA DE MELO MOREIRAEast News
    Dwóch piłkarzy drużyn FC Barcelona i Real Madryt walczy dynamicznie o piłkę podczas meczu, wokół nich widać skupionych zawodników i sędziów, a tło wypełniają kibice na trybunach.
    W finale Superpucharu Hiszpanii 2026 FC Barcelona zagra z Realem MadrytAlberto GardinAFP
    Ostatnie przygotowania Realu Madryt przed starciem z Manchesterem City w LM. WIDEOassociated press© 2026 Associated Press

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja