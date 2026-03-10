Burza tuż przed hitem Barcelony w LM. Bolesny cios wymierzony w Laportę
FC Barcelona i Real Madryt rozpoczynają walkę o finał Ligi Mistrzów. Zanim dojdzie do bezpośredniego pojedynku oba zespoły będą musiały poradzić sobie z przeciwnikami z angielskiej Premier League. Tuż przed starciem z Manchesterem City szkoleniowiec Realu Alvaro Arbeloa wbił szpilkę w Joana Laportę. Były piłkarz odniósł się do słów dotychczasowego sternika Barcelony dotyczących tzw. afery Negreiry.
Rywalizacja pomiędzy Barceloną i Realem Madryt zaostrza się z tygodnia na tydzień. Aktualnie w tabeli ligowej "Duma Katalonii" ma cztery punkty przewagi nad drugim Realem. Z perspektywy czasu kluczowe wydaje się być "El Clasico" zaplanowane na 10 maja na Spotify Camp Nou.
Najbliższym wyzwaniem dla obu drużyn jest 1/8 finału Ligi Mistrzów. W teoretycznie lepszej sytuacji jest FC Barcelona, która nie musiała walczyć w fazie barażowej. Pierwszym rywalem drużyny Hansa Flicka w fazie pucharowej będzie Newcastle United. Premierowe starcie już we wtorek w Anglii.
Real z kolei o swoje musiał walczyć z Benfiką Lizbona. Porażka na finiszu fazy ligowej wpędziła "Królewskich" w spore tarapaty. Los sprawił, że drużyna Alvaro Arbeloi spotkała się z Portugalczykami również w 1/16 finału. Ekipa z Madrytu tym razem okazała się skuteczniejsza, zgarniając pełną pulę.
Arbeloa wymierzył wprost w Laportę. Bolesna kontra na słowa działacza
Poprzeczka w przypadku Realu jest postawiona zdecydowanie wyżej. Wicelider La Liga o awans do kolejnej fazy rozgrywek powalczy z Manchesterem City. Smaczku dalszej rywalizacji dodaje fakt, że w finale Ligi Mistrzów może nas czekać jeszcze jedno El Clasico. Obaj zainteresowani znajdują się po dwóch stronach drabinki pucharowej.
Na przedmeczowej konferencji prasowej pojawił się szkoleniowiec Realu Alvaro Arbeloa. Hiszpan w pewnym momencie mocno podgrzał atmosferę, odnosząc się bezpośrednio do słów Joana Laporty dotyczących tzw. afery Negreiry.
Wieloletni sternik Barcelony rzekł w wywiadzie dla COPE zasugerował, że osoby związane z Realem na długo zdominowały posadę szefa Komitetu Technicznego Sędziów. Spotkało się to ze zdecydowaną kontrą ze strony szkoleniowca ich odwiecznego rywala.
- Kto to powiedział? Cóż, chyba to kandydat Laporta był tym, który zwiększył 4-krotnie wypłaty dla Negreiry, więc też nie trzeba mówić wiele więcej w tej sprawie - wypalił Arbeloa.
Spotkanie FC Barcelony z Newcastle United rozpocznie się we wtorek 10 marca o godzinie 21:00. Następnego dnia o tej samej porze Real zagra z Manchesterem City. Relacje z obu stron będą dostępne w serwisie Interia Sport.