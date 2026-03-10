Rywalizacja pomiędzy Barceloną i Realem Madryt zaostrza się z tygodnia na tydzień. Aktualnie w tabeli ligowej "Duma Katalonii" ma cztery punkty przewagi nad drugim Realem. Z perspektywy czasu kluczowe wydaje się być "El Clasico" zaplanowane na 10 maja na Spotify Camp Nou.

Najbliższym wyzwaniem dla obu drużyn jest 1/8 finału Ligi Mistrzów. W teoretycznie lepszej sytuacji jest FC Barcelona, która nie musiała walczyć w fazie barażowej. Pierwszym rywalem drużyny Hansa Flicka w fazie pucharowej będzie Newcastle United. Premierowe starcie już we wtorek w Anglii.

Real z kolei o swoje musiał walczyć z Benfiką Lizbona. Porażka na finiszu fazy ligowej wpędziła "Królewskich" w spore tarapaty. Los sprawił, że drużyna Alvaro Arbeloi spotkała się z Portugalczykami również w 1/16 finału. Ekipa z Madrytu tym razem okazała się skuteczniejsza, zgarniając pełną pulę.

Arbeloa wymierzył wprost w Laportę. Bolesna kontra na słowa działacza

Poprzeczka w przypadku Realu jest postawiona zdecydowanie wyżej. Wicelider La Liga o awans do kolejnej fazy rozgrywek powalczy z Manchesterem City. Smaczku dalszej rywalizacji dodaje fakt, że w finale Ligi Mistrzów może nas czekać jeszcze jedno El Clasico. Obaj zainteresowani znajdują się po dwóch stronach drabinki pucharowej.

Na przedmeczowej konferencji prasowej pojawił się szkoleniowiec Realu Alvaro Arbeloa. Hiszpan w pewnym momencie mocno podgrzał atmosferę, odnosząc się bezpośrednio do słów Joana Laporty dotyczących tzw. afery Negreiry.

Wieloletni sternik Barcelony rzekł w wywiadzie dla COPE zasugerował, że osoby związane z Realem na długo zdominowały posadę szefa Komitetu Technicznego Sędziów. Spotkało się to ze zdecydowaną kontrą ze strony szkoleniowca ich odwiecznego rywala.

- Kto to powiedział? Cóż, chyba to kandydat Laporta był tym, który zwiększył 4-krotnie wypłaty dla Negreiry, więc też nie trzeba mówić wiele więcej w tej sprawie - wypalił Arbeloa.

Joan Laporta, 14.01.2025 r.

Alvaro Arbeloa

W finale Superpucharu Hiszpanii 2026 FC Barcelona zagra z Realem Madryt

Ostatnie przygotowania Realu Madryt przed starciem z Manchesterem City w LM.