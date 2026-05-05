Burza przed El Clasico. Nie czekali na wyniki badań. Media: Mbappe już na aucie

Mistrza Hiszpanii AD 2026 możemy poznać już w najbliższą niedzielę. Tego dnia na Camp Nou rozegrane zostanie El Clasico. Barcelona utrzymuje nad Realem 11 punktów przewagi, do obrony tytułu wystarczy jej remis.

Ekipa "Los Blancos" na finiszu rozgrywek pozostaje skłócona i rozbita mentalnie. Szczególnie negatywne emocje generuje Kylian Mbappe. Kibicom Realu podpadł do tego stopnia, że część z nich zbiera podpisy pod petycją o rozwiązanie kontraktu francuskiego snajpera.

El Clasico już w niedzielę. Ważą się losy tytułu. Media: Mbappe nie zagra, nawet jeśli będzie zdrowy

Mbappe doznał kontuzji mięśniowej w ostatniej kwietniowej kolejce La Liga - podczas meczu z Betisem. Od tamtej pory toczy wyścig z czasem o powrót do pełni sił. Czyni to bardziej z myślą o mundialu, ale siłą rzeczy na pierwszy plan wysuwa się niedzielne starcie gigantów w ekstraklasie Hiszpanii.

Kiedy okazało się, że w trakcie okresu rekonwalescencji Francuz podróżuje prywatnie do Francji i Włoch, wśród fanów Realu zawrzało. Piłkarz miał lądować prywatnym odrzutowcem na Sardynii ledwie kilka minut przed ostatnim meczem "Królewskich" z Espanyolem. To musiało oznaczać dla niego kłopoty.

Do tego dochodzi napięta atmosfera w szatni zespołu z Santiago Bernabeu. Mbappe skonfliktowany jest z kilkoma partnerami, a także z członkami sztabu szkoleniowego. Klimat wokół niego robi się wyjątkowo duszny.

27-letni napastnik wciąż pozostaje jednak najskuteczniejszym strzelcem drużyny i całej ligi. W 41 potyczkach klubowych, jakie zaliczył w tym sezonie, zdobył aż 41 bramek. Zmierza po kolejne snajperskie berło w La Liga.

W środę przejdzie badanie rezonansem magnetycznym. Jeśli rezultat będzie zadowalający, piłkarz znajdzie się w kadrze na starcie z Barceloną. Jak jednak informuje Cadena SER, może zapomnieć o grze od pierwszej minuty.

Zadaniem dziennikarzy hiszpańskiego serwisu trener Alvaro Arbeloa podjął decyzję, że nie wystawi Mbappe w wyjściowej jedenastce, nawet jeśli ten będzie w pełni zdrowia. Skąd takie postanowienie? Tu zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że chodzi wyłącznie o stopniowe wprowadzenie zawodnika do gry po kontuzji. Inni doszukują się przyczyn o zgoła innym charakterze.

- Nie zbudowaliśmy Realu Madryt z piłkarzy, którzy noszą smokingi, ale z piłkarzy, którzy kończą mecz w koszulkach pokrytych potem i błotem, dzięki wysiłkowi, poświęceniu i konsekwencji - oznajmił Arbeloa na jednej z konferencji prasowych.

Te słowa dają bardzo szerokie pole do interpretacji w kontekście ostatniej decyzji dotyczącej Mbappe.

