Burza po "El Clasico". Vinicius podjął decyzję ws. dalszej gry dla Realu Madryt

Igor Szarek

Nie milkną echa skandalu, który wydarzył się podczas pierwszego w tym sezonie "El Clasico". Vinicius Junior, który bardzo źle zareagował na konieczność przedwczesnego opuszczenia murawy, miał ponoć wysunąć konkretne żądanie względem Xabiego Alonso. Dodatkowo gwiazdor miał powiedzieć swojemu agentowi, że w przypadku braku spełnienia ów żądania, jego dalsza przyszłość w barwach drużyny stanie pod ogromnym znakiem zapytania.

Pierwsze "El Clasico" w sezonie 2025/2026 dostarczyło kibicom masy niezapomnianych momentów. Mowa zarówno o aspektach sportowych, jak też o licznych "wybuchach", które miały miejsce podczas niedzielnego meczu.

Jednym z takich zdarzeń było skandaliczne zachowanie Viniciusa Juniora, który na mocy decyzji Xabiego Alonso opuścił murawę w 72. minucie. Brazylijski gwiazdor nie mógł pogodzić się z takim obrotem spraw, co zaowocowało posłaniem kilku ostrych słów w kierunku szkoleniowca Realu Madryt.

Mimo skandalicznego zachowania władze "Królewskich" postanowiły nie wymierzać bezpośredniej kary swojemu gwiazdorowi, zapowiadając jedynie konfrontację z hiszpańskim szkoleniowcem. Chwilę później w mediach pojawiły się doniesienia, jakoby sam Vinicius również zareagował na sytuację, która miała miejsce podczas mecz z FC Barceloną.

Vinicius może opuścić Real Madryt. Oto warunek jego pozostania

Podczas jednej z audycji radia "Cadena SER" ujawniono, jakie plany wobec swojej dalszej przyszłości w Realu Madryt ma obecnie Vinicius. Jakakolwiek nić porozumienia między nim, a Xabim Alonso póki co nie została wypracowana. Zawodnik ma być sfrustrowany swoją sytuacją. Miał on również poinformować swojego agenta, że bardzo poważnie rozważa nieprzedłużenie umowy z "Królewskimi". Jego obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Wedle hiszpańskich dziennikarzy Vinicius ma żądać, aby Xabi Alonso zaczął traktować go jako kluczowego gracza w swojej rotacji. W przypadku braku reakcji ze strony szkoleniowca "Królewskich", drogi brazylijskiego gwiazdora z obecnymi pracodawcami mogą się rozejść.

Z pewnością tego typu sytuacja nie rzutuje dobrze na bardzo kontrowersyjną postać Viniciusa. Już od jakiegoś czasu jest on bowiem uważany za niezwykle "chimerycznego" gracza, który śmiertelnie poważnie traktuje wypracowany przez siebie status gwiazdy. Swoimi działaniami Xabi daje jednak konsekwentnie do zrozumienia, że gwiazdorska natura Viniciusa nie wywiera na nim większego wrażenia. To bowiem nie pierwszy raz, kiedy Brazylijczyk musi pogodzić się z dużo niższą rolą w zespole.

