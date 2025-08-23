Bunt w szatni Barcelony, Hansi Flick się wściekł. Wszystko przez Szczęsnego
Wojciech Szczęsny, podobnie jak kilku innych zawodników pozostaje wciąż niezarejestrowany. Tym samym Hansi Flick musiał pominąć go w powołaniach na kolejne spotkanie Barcelony, tym razem z Levante. Sytuacja jest bardzo trudna, a jak informują hiszpańskie media, trener mistrzów Hiszpanii jest nią coraz mocniej poirytowany. Frustracja szkoleniowca była odczuwalna w szatni, a Niemiec miał już odbyć pilne spotkanie z zarządem, komunikując swoje niezadowolenie.
Wojciech Szczęsny, po transferze Joana Garcii miał być "dwójką" Barcelony, jeśli chodzi o obsadę bramki. Rzeczywistość wygląda jednak tak, że Polak nie znalazł się w kadrze na drugi już mecz ligowy, a zastępcą sprowadzonego z Espanyolu golkipera jest Inaki Pena, który został całkowicie skreślony przez Hansiego Flicka.
Szczęsny wciąż czeka na rejestrację. Kuriozalna sytuacja w Barcelonie
Dlaczego więc Polak nie gra? Bo podobnie jak Gerard Martin, Roony Bardghji i Marc Bernal pozostaje zawodnikiem niezarejestrowanym. "Duma Katalonii" ma na tyle poważne problemy finansowe, że nie jest w stanie rozwiązać podstawowych kwestii administracyjnych. Sytuacja jest wręcz patologiczna, ale niestety powszechna w Hiszpanii.
Prezes La Liga, Javier Tebas, narzucił na kluby tak drakońskie wymagania finansowe, że większość nawet topowych drużyn miała nie tylko problemy z transferami, ale także rejestracją graczy. W Barcelonie cierpi na tym m.in. Szczęsny.
Zarząd Barcy obiecywał trenerowi, że sytuacja zostanie rozwiązana jak najszybciej. Mijają jednak dni, a piłkarze wciąż czekają na rejestrację. Wyprowadziło to z równowagi nawet tak spokojnego człowieka, jak Hansi Flick.
Flick wściekły na sytuację w Barcelonie. Zwołał pilne spotkanie
"SPORT" poinformował, że szkoleniowiec "buntuje się" wręcz wobec aktualnej sytuacji i nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego to wszystko tak bardzo się przeciąga. Flick odbył już pilną rozmowę z dyrektorem sportowym - Deco i w jej trakcie miał wyrazić swoje niezadowolenie.
Jakby tego było mało, sztab szkoleniowy jest tak zadowolony z postawy Bardghjiego, że rozważa nawet wypożyczenie go, byleby mógł on regularnie grać i rozwijać się, bez wyczekiwania na rejestrację.
Flicka frustruje również sytuacja związana z Wojciechem Szczęsnym. Joan Garcia, który w pierwszej kolejce grał z wybitym palcem, praktycznie nie ma obecnie zmiennika. Inaki Pena jest wypychany z Barcelony i niemal nie przepracował z nią okresu przygotowawczego. Nie zagrał on ani minuty w przedsezonowych sparingach.
W najbliższym czasie ma nastąpić rozwiązanie kontraktu z Oriolem Romeu, co ma wystarczyć do rejestracji Gerarda Martina. Szczęsny musi czekać jednak, aż klub pozbędzie się Peni. A i to nie daje pewności, czy Polak będzie w tej sytuacji mógł zostać zarejestrowany.