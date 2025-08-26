Sierpień zbliża się już ku końcowi, a FC Barcelona wciąż nie rozwiązała kuriozalnej sytuacji dotyczącej braku rejestracji aż czterech zawodników. Chociaż zdążyła rozegrać dwa spotkania ligowe, występować wciąż nie mogą Wojciech Szczęsny, Roony Bardghji, Gerard Martin i Marc Bernal.

FC Barcelona wciąż walczy o rejestrację piłkarzy. Został jej tydzień

Hiszpańscy dziennikarze wskazują, że ten tydzień będzie w Barcelonie niezwykle pracowity. Klub musi postarać się o wypchnięcie Hectora Forta i Inakiego Peni, a także rozwiązać umowę z Oriolem Romeu. W żadnej z tych kwestii nie udało mu się jeszcze osiągnąć porozumienia.

Pena jest bliski wypożyczenia do Elche, ale dużo bardziej skomplikowana jest sytuacja Forta. Boczny obrońca nie liczy się w planach Hansiego Flicka, a trener jasno zakomunikował mu, że nie będzie dla niego miejsca w drużynie. Mimo to wychowanek buntuje się przeciwko decyzji szkoleniowca i władz klubu i odmawia odejścia.

Hector Fort odmawia transferu. Szczęsny i Lewandowski mogą tylko czekać

Rozstanie z Fortem wystarczy, aby zarejestrowany mógł zostać sprowadzony latem Roony Bardghji. Z pewnością pomoże również "sprawie" Szczęsnego. Helena Condis przekazała jednak, że 19-latek, mimo iż zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej Barcy, nieustannie zmienia zdanie. Jednego dnia jest gotowy na odejście, a drugiego już nie patrzy na to przychylnie.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski pozostali bez wyboru - muszą czekać na rozwój wypadków i pogodzić się z jego końcowym rezultatem. Odejścia Forta z pewnością wygląda golkiper, który czeka na rejestrację. "Lewy" z kolei może zyskać na pojawieniu się w kadrze Bardghjiego, który zdążył już zrobić na kolegach z drużyny i sztabie szkoleniowym spore wrażenie na treningach.

Najmocniej Fortem interesuje się West Ham United. Hiszpan miałby udać się do Anglii na wypożyczenie, choć do porozumienia wciąż daleko.

