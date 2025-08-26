Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bunt w szatni Barcelony, Flick bezradny. Lewandowski i Szczęsny muszą czekać

Jakub Rzeźnicki

Wojciech Szczęsny, w przeciwieństwie do Roberta Lewandowskiego nie rozegrał jeszcze ani minuty w nowym sezonie. Bramkarz, podobnie jak kilku innych zawodników wciąż czeka na rejestrację w rozgrywkach, przez co Hansi Flick nie może go nawet uwzględniać w kadrze meczowej. W tej samej sytuacji jest sprowadzony latem Roony Bardghji. Wydawało się, że FC Barcelona wkrótce rozwiąże problem, ale zamiast tego otrzymaliśmy informacje o buncie w szatni "Blaugrany".

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
Wojciech Szczęsny i Robert LewandowskiJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFLO/NEWSPIX.PLAFP

Sierpień zbliża się już ku końcowi, a FC Barcelona wciąż nie rozwiązała kuriozalnej sytuacji dotyczącej braku rejestracji aż czterech zawodników. Chociaż zdążyła rozegrać dwa spotkania ligowe, występować wciąż nie mogą Wojciech Szczęsny, Roony Bardghji, Gerard Martin i Marc Bernal.

FC Barcelona wciąż walczy o rejestrację piłkarzy. Został jej tydzień

Hiszpańscy dziennikarze wskazują, że ten tydzień będzie w Barcelonie niezwykle pracowity. Klub musi postarać się o wypchnięcie Hectora Forta i Inakiego Peni, a także rozwiązać umowę z Oriolem Romeu. W żadnej z tych kwestii nie udało mu się jeszcze osiągnąć porozumienia.

Wojciech Szczęsny w FC Barcelonie
    Pena jest bliski wypożyczenia do Elche, ale dużo bardziej skomplikowana jest sytuacja Forta. Boczny obrońca nie liczy się w planach Hansiego Flicka, a trener jasno zakomunikował mu, że nie będzie dla niego miejsca w drużynie. Mimo to wychowanek buntuje się przeciwko decyzji szkoleniowca i władz klubu i odmawia odejścia. 

    Hector Fort odmawia transferu. Szczęsny i Lewandowski mogą tylko czekać

    Rozstanie z Fortem wystarczy, aby zarejestrowany mógł zostać sprowadzony latem Roony Bardghji. Z pewnością pomoże również "sprawie" Szczęsnego. Helena Condis przekazała jednak, że 19-latek, mimo iż zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej Barcy, nieustannie zmienia zdanie. Jednego dnia jest gotowy na odejście, a drugiego już nie patrzy na to przychylnie.

    Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski pozostali bez wyboru - muszą czekać na rozwój wypadków i pogodzić się z jego końcowym rezultatem. Odejścia Forta z pewnością wygląda golkiper, który czeka na rejestrację. "Lewy" z kolei może zyskać na pojawieniu się w kadrze Bardghjiego, który zdążył już zrobić na kolegach z drużyny i sztabie szkoleniowym spore wrażenie na treningach.

    Rio Ngumoha swoim trafieniem uratował zwycięstwo Liverpoolu i przeszedł do historii klubu jako najmłodszy strzelec gola w Premier League
    Najmocniej Fortem interesuje się West Ham United. Hiszpan miałby udać się do Anglii na wypożyczenie, choć do porozumienia wciąż daleko.

    Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce prowadzi piłkę po murawie stadionu podczas meczu, w tle widoczny rozmyty tłum kibiców i inni gracze.
    Hector FortGongora / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Piłkarz w niebiesko-bordowej koszulce FC Barcelony z żółtym logo sponsora na tle stadionu wypełnionego publicznością, wyraz twarzy skupiony, atmosfera sportowej rywalizacji.
    Robert LewandowskiIMAGO/Maciej RogowskiNewspix.pl
    Piłkarz w stroju treningowym z logo klubu FC Barcelona i sponsora, stojący na murawie stadionu, w tle rozmyte trybuny z kibicami.
    Wojciech SzczęsnyXavi Bonilla/DeFodi ImagesNewspix.pl

