Tuż po przegranym przez Real Madryt finale Superpucharu Hiszpanii Kylian Mbappe nie zachował się w sposób honorowy.

Francuski gwiazdor zaczął nakłaniać swoich kolegów do tego, aby ci nie robili szpaleru zdobywcom trofeum i udali się prosto do szatni po odebraniu srebrnych medali.

Wideo, na którym widać gestykulującego Kyliana Mbappe obiegło cały internet. Później jednak pojawił się jeszcze jeden wątek całej "afery".

Okazuje się bowiem, że pierwszy gest Kyliana Mbappe był skierowany bezpośrednio do Xabiego Alonso. Trener Realu Madryt, jako czołowy piłkarz ubiegłego pokolenia w światowym futbolu, nadal respektuje pewne zasady, na których opiera się rywalizacja.

Xabi Alonso chciał pogratulować Barcelonie. Mbappe się nie zgoził. I zbuntował kolegów przeciwko woli trenera

Alonso chciał, aby jego drużyna zachowała honor po porażce i pogratulowała zwycięzcom, robiąc im tradycyjny szpaler. Gestem ręki szkoleniowiec zawołał swoich podopiecznych, aby ci wrócili na murawę.

Właśnie wtedy nadeszła odpowiedź od Kyliana Mbappe, który dał do zrozumienia, że nie ma zamiaru tego robić. Mało tego. Francuz od razu zaczął nawoływać swoich kolegów z drużyny, aby do niego dołączyli i ostatecznie żaden z nich nie spełnił woli Xabiego Alonso.

Trener natomiast odwrócił się od swoich piłkarzy i poszedł w odwrotnym kierunku. Wyglądało to tak, jakby Xabi Alonso nie miał w szatni Realu Madryt ostatniego słowa, a co gorsza, jakby był pogodzony z tym, że jego władza nad piłkarzami jest w dużym stopniu ograniczona.

Nie ma wątpliwości, że w Realu Madryt obecnie zaburzona jest hierarchia, jeśli chodzi o relacja na linii trener-piłkarze. Wydaje się, że Alonso nie cieszy się odpowiednio dużym autorytetem w szatni. Wiele wskazuje na to, że ten projekt na Santiago Bernabeu nie ma zbyt obiecującej przyszłości.

Robert Lewandowski patrzył na wszystko z perspektywy murawy i sam mógł być zdziwiony tym, jak zachowali się piłkarze. Polak, podobnie jak Xabi Alonso, dojrzewał piłkarsko w pokoleniu, w którym słowa trenera dla drużyny były czymś, wobec czego nie można publicznie się sprzeciwiać.

Wiadomo, że pewne tarcia w środku drużyny występują dość często. W Realu Madryt na porządku dziennym jest dziś jednak to, że zawodnicy na oczach kamer sprzeciwiają się swojemu trenerowi i dają do zrozumienia, że nie mają zamiaru wykonywać jego polecań. A to bardzo źle wróży.

Kylian Mbappe (na pierwszym planie) zawodzi na całej linii AFP

Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt w meczu z Kairatem Ałmaty VYACHESLAV OSELEDKO AFP

Xabi Alonso Ricardo Larreina AFP