Budują dream-team bez "Lewego". Mistrz świata już gotowy. To będzie hit lata

Obecny kontrakt Juliana Alvareza z Atletico zachowuje ważność do 30 czerwca 2030 roku. Szacunkowa wartość zawodnika to 90 mln euro. Do tych liczb nie należy się jednak przesadnie przywiązywać.

Fabrizio Romano donosi, że Argentyńczyk poinformował właśnie madrycki klub o swoich planach. Najbliższego lata chciałby zamienić Estadio Metropolitano na Camp Nou. To zamyka etap spekulacji.

Julian Alvarez chce grać w barwach Barcelony. To nie będzie łatwy transfer. Twarde stanowisko Atletico

W stolicy Katalonii końca dobiegła era Roberta Lewandowskiego. "Blaugrana" potrzebuje teraz nowego łowcy bramek. Najlepiej przynajmniej dekadę młodszego do Polaka.

W Barcelonie testy medyczne przeszedł już Anthony Gordon. Do zespołu wkrótce dołączyć ma Bernardo Silva. Ale transferem lata z pewnością byłby angaż mistrza świata z 2022 roku.

"Julian Alvarez poinformował już Atleti, że jego pragnienie odejścia z Barceloną jest dla niego priorytetem" - informuje na platformie X Fabrizio Romano.

Co na to klub z Madrytu?

"Alvarez nie jest na sprzedaż. Jesteśmy zmęczeni miesiącami kłamstw, półprawd lub całkowicie zmyślonych historii, takich jak pogłoski o kupowaniu domów w Barcelonie. To postawa małego klubu" - czytamy oświadczenie "Los Colchoneros" opublikowane przez redakcję "Asa".

"Klub nie otrzymał żadnej oferty za gracza ani nie odbyło się żadne spotkanie" - to dalszy fragment komuikatu.

Romano potwierdza, że oficjalna oferta nie została jeszcze przesłana do Ateltico. Ale ma to nastąpić niebawem. Z jaką kwotą? Nieoficjalnie mówi się, że musi ona przekroczyć 100 mln euro. Trener Diego Simeone miał obiecać, że za taką kwotę z dobrym efektem odrestauruje atak prowadzonego przez siebie zespołu.

Julian Alvarez rozegrał w kończącym się sezonie 49 meczów na niwie klubowej, zdobył 20 bramek i zanowotował dziewięć asyst.

